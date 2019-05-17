張繼聰遺失謝安琪10年前所贈銀包　「好慌張想喊」　獲好心人歸還

香港仍有很多路不拾遺的好心人！藝人張繼聰在Instagram的即時動態分享一件好人好事，指自己在又一城商場遺失了銀包，當時慌張得想哭，因銀包是太太謝安琪10年前所贈，別具意義。幸得熱心市民拾獲銀包交到保安，再歸還給他，令他大感驚喜，「原來香港還有很多很好心地的人，多謝你哋！」。

對於銀包失而復得，張繼聰非常感恩，不斷感謝好心人及保安的協助，「原來香港仲充滿好多好友善，很好的人，多謝你哋！」（張繼聰ig截圖）

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張繼聰昨日（16日）在IG即時動態分享3條短片，指自己遺失了銀包，這是從來沒發生過的事，當刻感到「好慌張又好想喊」，隨即找商場保安求助，後來獲告知有好心人撿到了銀包，再交到保安手上。銀包失而復得，張繼聰非常感恩，不斷感謝好心人及保安的協助，「原來香港仲充滿好多好友善，很好的人，多謝你哋！」

他其後補充指，這個銀包對他來說別具意義，因是太太10年前送贈給他的，張繼聰亦感歎，取回銀包後才發現「身邊的東西很少用多過10年，所以很有價值」。

張繼聰指，這個銀包對他來說別具意義，因是太太10年前送贈給他的。（張繼聰ig圖片）

不少網民都恭喜張繼聰失而復得，又指香港真的有很多好心人，自己也曾試過取回遺失的銀包，另有網民大讚他長情，「10年仲繼續用！」，指兩人相處很溫馨。