唔使用膠水！台婆婆巧手製葉子帽　孫女戴起勁可愛　網民跪求教學

俗話說「家有一老、如有一寶」，很多阿嬤總是身懷絕技，不只可以讓嬰兒一個月內充滿福相，現在又有新技能被開發了！有位已當媽媽的網友就在爆廢公社提到，自己奶奶擁有超強手藝，居然能將「榕樹葉」在不用膠水的情況下拼接成一頂帽子，成品不但讓其他人直呼超可愛，大家也紛紛跪求作法啦～

奶奶擁有超強手藝，居然能將「榕樹葉」在不用膠水的情況下拼接成一頂帽子，成品不但讓其他人直呼超可愛。（圖片來源：爆廢公社）

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阿嬤技能再+1：「好強喔，高手在民間」，「一個趨吉避凶的概念.....」，「避邪祈福安全帽」，「好厲害，而且好可愛」，「好強的阿嬤！」，「感覺很像彼得潘的帽子，好可愛」

自體成型太厲害啦！一般做這種手工藝品多多少少都會用到膠水或是其他工具來黏合，不過根據原PO表示，這頂帽子完全沒用到任何有黏性的工具，這樣子還可以戴在小孫女頭上沒散開，真的太厲害了：「沒黏還不會散開？太強啦！」，「為什麼不用黏，怎用的」，「麻煩公開製作過程」，「好厲害啊，怎麼做的啊」，「麻煩公開製作過程+1」

好東西要跟大家分享，這位媽媽也不藏私，就公開方法啦~

把葉柄插在另一片葉子上，一片接着一片，帽子頂端用葉子捲成一個圓錐形插在上面。

其實這種帽子也不是第一次有人做，只是大家的材料都不太相同啊！

任何材料都可以製作帽子，有錢的話紙幣也可以！（點圖放大）▼▼▼

話說端午節也快到了，網友們也建議這位神人阿嬤可以用粽葉來一頂，讓孫女可以替換戴，就讓我們敲碗期待成品吧～

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