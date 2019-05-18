3歲女兒怕媽媽沒錢花　超貼心塞滿200元台幣　網民見真相即爆笑

女兒貼心小舉動可以氹得父母非常感動，不過有時都令人哭笑不得。近日有網民在facebook群組分享，指3歲女兒很「貼心」，常常怕媽媽沒錢用，就塞錢入她的銀包內，但仔細一看，大疊200元台幣（約50港元）鈔票上竟寫着「實習玩具紙鈔」，令她傻眼問「我該收嗎？」，網民看完帖文都瘋狂讚好，笑稱「心意最重要」，亦有人指要繼續收，「給習慣了以後就塞真鈔了」。

網民指3歲女兒很「貼心」，常常怕媽媽沒錢用，就塞錢入她的銀包內，但原來大疊200元鈔票上竟寫着「實習玩具紙鈔」。（fb「爆怨公社」圖片）

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台灣一名媽媽前日（16日）在facebook群組「爆怨公社」分享照片，稱要「抱怨」一下，因其貼心女兒常常怕她沒錢可用，所以常常往她的銀包裏塞錢，不禁問「我該收嗎？」，當大家都讚嘆女兒乖巧又貼心之時，往下看照片卻瞬間爆笑，因銀包內的一大疊200元台幣鈔票，竟寫明是「實習玩具紙鈔」，而非市面通用的法定貨幣。

帖文引來網民熱議，不少人都大呼「太可愛了」，又指女兒的孝心令人感動，但亦有網民笑指「我兒子都只給100，你的太好了」。另有人則認為樓主應繼續收，讓女兒養成習慣，「以後就會賺錢都塞給妳，還會把爸爸的錢都拿給你」，亦有網民笑稱收起來以後當嫁妝。