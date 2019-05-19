毛公仔、3C產品到美女LINE帳戶　台碩士生分析「夾公仔」5個階段

台灣夾娃娃機市場近來出現新商品，機台主在機台放入「真人聊天」Line密碼，消費者夾到後可加會員和真人交友、聊天，吸引許多人嘗鮮。夾娃娃機達人表示，真人聊天是從網路需求演變而來，除此之外還結合網路拍賣「互動」，可夾牛肉、海鮮商品，再由網路商宅配給消費者，頗受歡迎。 台灣第1位研究夾娃娃機撰寫碩士論文，從事夾娃娃機業多年的機台主趙亮鈞說，國內夾娃娃機商品，從最早期絨毛娃娃、3C商品、爆乳公仔到近期出現的肉品、海鮮及真人聊天密碼，大致可分5階段。

從絨毛娃娃 到3C低價商品

趙亮鈞說，早期機台商品最多就是絨毛娃娃，其中結合影視的美日原版布偶、娃娃，包括最受歡迎的迪士尼米奇、米妮，及日本多啦A夢、Hello Kitty、寵物小精靈等正版娃娃，絨毛娃娃至今吸引力不減，仍是許多消費者最愛。

他說，4年前因應手機市場需求，夾娃娃商品興起3C風潮，業者在機台內放置各類3C連接線、耳麥、充電線、行動電源吸引消費者。

趙亮鈞說明，當時3C商品價格每組都超過百元，但機台主從中國大陸進口一整貨櫃，每組成本僅數十元，與市價落差大，當消費者發現用小錢夾到百元以上商品，市場熱度相當高。

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高價藍芽喇叭 「小蠻腰」到爆乳公仔都受歡迎

他說，業者後續透過商品價值炒作話題，像「小蠻腰」、「小海螺」藍芽拉叭，3年前最受歡迎，因為藍芽拉叭每組價格數千元，加上「小蠻腰」音質市場頗受好評，許多機台主都以「小蠻腰」作為號召商品。

夾娃娃甩爪達人孫得恩，2年前曾透過網路到日本夾娃娃，他直言當時日本最受歡迎商品就是「初音未來」，當時挑戰日本最新流行線上「隔空夾娃娃」，花費近8千元抱回3大箱商品，從玩偶、公仔、抱枕都相當受歡迎，夾到的初音商品，僅透過網路販售就超過萬元，另還有航海王公仔，只要是原版都有固定買主，像草帽小子魯夫、爆乳女帝蛇姬「漢考克」，都受歡迎。

現在強調網路互動、實用

趙亮鈞說，近半年特色是結合網路「互動、實用」，不僅可夾「真人聊天」，提供「美少女相片」聊天盒，盒內附LINE聊天密碼，消費者可加會員和「真人美少女」交友聊天，吸引許多人嘗鮮。還可夾牛肉、海鮮商品，消費者夾到後與機台主聯絡，再由網路商直接宅配給消費者，約3日後即可收到商品，頗受歡迎。

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