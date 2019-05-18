穿上牛仔褲先發現被14粒「附體」　大埔友超崩潰　網民：陪着你走

在大埔無人不曉的「14粒」臭屁蟲，不時出現「纏繞」當區居民，早被大埔友封為「大埔名物」。今早（18日）有大埔友在facebook群組發帖，自爆穿了牛仔褲後才發現邪惡的「14粒」已牢牢地黐在褲管上，令他崩潰大喊：「着咗先睇到」有網民看到照片後抵死笑說：「着褲都唔跌又真係黐得幾實」。

有大埔友在fb群組發帖，驚呼自己穿上牛仔褲後才發現被14粒「附體」。（fb群組「Tai Po 大埔」圖片）

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臭屁蟲每次出現皆讓人十分煩惱，而且每次必然生產14粒綠色蟲卵，故被網民戲謔為「14粒」。從大埔網民在fb群組「Tai Po 大埔」上載的照片可見，14粒綠色蟲卵整齊地分3行排列在他的牛仔褲上，數目剛好是14粒。

曾有網民直擊14粒產卵過程，點擊睇↓↓↓

網民分享14粒「恐怖附體」經歷

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每次臭屁蟲出現，定必引起網民哄動，有網民讚嘆「14粒」的驚人黐力：「着褲都唔跌又真係黐得幾實」，有人更回覆指需要用刀刮先可把之除掉，「强力過AA膠」。另有網民感同身受，分享14粒着上身的經驗，表示回家後才發現14粒，最後竟剩下7粒：「有次沖完涼着左條底褲，瞓醒出埋門口，返到去除出嚟先見到...得返7粒！」

香港昆蟲學會副會長饒戈早前接受《香港01》訪問表示，臭屁蟲是香港常見的「荔枝蝽象」，由於荔枝蝽象以吸食荔枝及龍眼汁液為生，故每年荔枝及龍眼樹開花結果的時節，都是牠們活躍的日子。

饒戈提醒，一旦臭屁蟲的蟲卵爆開或孵化成蟲，或會噴出臭液，或會引起皮膚敏感及在衣物上留下難以清洗的污漬，如接觸到眼部，更會帶來劇痛。他建議若遇上臭屁蟲，最好戴手套用手或柔軟的工具輕輕搣走或趕走牠；如果不慎接觸臭液，應該立即用大量清水清洗。