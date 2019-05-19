女友跟要奶茶合照　男友「神對焦」影背後透視妹　網民：抓到重點

作為稱職的男朋友，替女友拍美照是指定動作吧？日前一名台女與男友到夜市遊玩時，要男友替她跟手上的奶茶合照，詎料男友的鏡頭竟將她「斬淨一半」，相片主角變成女友身後穿短褲及透視上衣、正在買飲料的女生，女友見狀忍不住大翻白眼。相片引來大批網民笑翻，笑問：「掌鏡人還活着嗎？」

背後的透視女生竟成為主角，令台女哭笑不得。（fb群組「爆廢公社」截圖）

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該台女日前在facebook群組「爆廢公社」發文，嬲爆留言指「我是叫你把奶茶拍好喝一點…」。從上載的照片顯示，樓主本來開心地拿着奶茶合照，臉上還露出滿足的表情，惟豬隊友男友將她半身斬開，僅剩右半身拿着奶茶，相片的焦點落背後正在買飲料的女生，該女生穿着短褲，露出白滑長腿，透視上衣更令內衣隱隱若現，十分誘人。

台男的「傑作」卻令不少網民笑翻：

台女看過照片後，坦言當下差點氣昏，白眼已翻到後腦勺，想該網民公審男友劣行。不過其男友的「傑作」卻令不少網民笑翻，有人大讚「有拍好啊。哪裡不對了？」、「看起來就很好喝啊，怎麼了嗎？」、「可以把右邊（樓主）p掉嗎？」。網民都大讚樓主男友的攝影技術滿分，但亦有網民替其人身安全感到擔心，慰問：「掌鏡人還活着嗎？」

（fb群組「爆廢公社」）