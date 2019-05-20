郵購俄國新娘婚後性情大變　數學教授人財兩失：一開始就是騙局

美國馬里蘭州（Maryland）摩根州立大學（Morgan State University）42歲數學系教授法利（Jonathan Farley）為了尋找「真愛」，2013年透過一個俄羅斯「郵購新娘」網站娶得一名20歲俄國女子為妻，然而婚後妻子性情大變，而且非常「大洗」，根本沒想過好好經營這段關係；法利如今相信這根本是一場騙局，女方只因貪圖美國綠卡和錢才下嫁，但他已損失了約5萬美元（約40萬港元）。

在法利的眼中愛情也是一個統計學的問題，因為「俄羅斯的女人比男人多出1千萬人」，於是他決定前往西伯利亞（Siberia）尋找真愛。法利說：「我透過郵購新娘網站遇見她，雖然網站聲稱那是『郵購』，但從來沒有人真的用郵件方式收到新娘」。

網站後來給法利找到一個聲稱合適的對象，雖然二人年紀相差22年，但法利仍認為值得一試，他說：「我們一直有聯絡，我寄了一封信給她，內裡約有250條問題，都是關於家庭情況、婚後要生幾個小孩等，她悉數回答。」

法利表示，愛情也是一個統計學的問題，「就好比俄羅斯的女人比男人多出1千萬人」。（ABC news影片截圖）

「其實我可以對你更狠心」

隨後二人陷入熱戀，法利甚且見過對方家長，3年後二人在美國陶森法院（Towson courthouse）結婚。法利當時以為這是幸福的開始，沒想到婚後僅兩個星期，老婆的態度竟180度大轉變，「我們不停吵架，而且她非常『大洗』，例如我們去Walmart她也可以花400美元（約3100港元），去Bed Bath & Beyond她花900美元（約7100港元），我甚至不記得在Ikea花了多少錢。」

直到某日，老婆稱想要買一件新外套，法利表示一起去買，沒想到老婆竟大發雷霆，怒吼「把錢給我就好，就500美元（約3900港元）」，此刻法利終驚覺不妥，並萌生離婚念頭。

法利之後仍曾嘗試與老婆和解，但二人又再次為錢吵架，老婆甚至在餐廳當眾把紅酒往他臉上潑去，法利才下定決心簽署分居協議書，用3000美元（約23500港元）買機票送女方去土耳其，惟在駕車去機場途中，女方竟說「其實我可以對你更狠心」。法利稱：「當時我不明白她所指的是甚麼，我不認為她可以做得更狠，因為我的信用卡已經一度欠款1.2萬美元（約9.4萬港元）。」

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家中搬剩一張枱三張櫈

法利回到家後卻發現，家中只剩下一張枱和三張櫈，其餘東西都被女方於兩日內搬走了。法利說：「那時我才明白她那些奇怪的行為，從一開始這就是一場騙局，她只是為了得到綠卡和花光我的錢，她從沒有打算經營這段婚姻」。

法利選擇報警求助，但由於二人只是處於分居狀態，法律上仍是夫婦，故此當局亦無能為力。法利希望當局能修改法例，以保護婚姻詐騙的受害人，又強調自己不會再上那些約會網站，將更加專注研究數學，「縱使我教了這麼多年的書，但不得不承認，那樣的詐騙手法很高明。」