【Google禁華為】用唔到YouTube、Gmail？　網民呻：仲貪平買咗部

中美貿易戰愈演愈烈，路透社引述消息指Google現時已經與華為終止業務來往，使中國以外地區的現有華為手機將無法更新系統，新手機亦不能使用Google服務。消息震撼不少網民，有人笑言如果手機軟件受到拖累，分分鐘智能手機都變成「智障手機」，亦有人呻慘，稱早前貪便宜買了擔心「瀨晒嘢」。

Google終止向華為提供服務，不少網民都留言抽水。（資料圖片）

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自Google不再為華為提供服務的消息公布後，華為已發兩封公司內部信件，指有充分準備，即使在極端情況之下，營運亦不會受大影響。

由於Google服務本身在內地都不能使用，所以在是次事件中受到最大影響的皆為外國用戶。由於新華為手機不能使用Google Play Store，用戶如要下載手機程式將會變得困難，本身戶眾多的Google服務程式如Gmail、Google Maps、YouTube等同樣不能使用，手機方便性將大大降低。

有網民笑指，由於新電話不會有Google程式，可以手機容量較高為賣點。（資料圖片）

有香港網民直言「真係該煨囉」、「香港同外國市場收皮」，覺得事件對華為的未來發展影響嚴重，亦有人笑言，Google手機程式本身都用去不少手機內存，華為手機可以用「多啲容量仲好」為賣點，未來更可以專心做好中國市場，「自主研發，中國又贏」。

另外有人提到近年其實不少香港人都購買了華為手機，指不知道他們可以怎樣做，甚至有人稱自己「仲貪平買咗部華為」，對於或面對手機沒有Google服務，似乎甚感憂慮和後悔。

亦有網民站在華為手機用家角度設想，考慮如華為手機不能使用Google服務還有什麼用途，有人笑言或從此變成「老人機」，只餘包括「電筒」、「鬧鐘」等等超實際工能，亦有人指華為手機最重要的是鏡頭，或日後可當成普通相機使用。