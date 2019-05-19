【網購中伏】台女投訴實木家具歪斜好崩潰　商家拒賠：它還會生長

網購陷阱多，遇到不良賣家更令人無奈。台灣一名女子近日網購了一套實木床架及茶几，沒想到貨品經師傅組裝後，床架又歪又斜兼切口不齊，表面還有不少碰撞過的擦痕，而茶几的抽屜亦是斜。台女遂致電投訴，詎料家具店老闆不但拒絕退款，更堅稱床架歪斜是「正常的」，因為「實木它還會再生長」，讓樓主完全傻眼，氣得向當地的消費者保護會投訴。

台灣一名女子網購了實木床架及茶几，沒想到到貨經師傅組裝後，床架卻又歪又斜，表面還有不少碰撞過的擦痕。（「爆料公社二館」fb圖片）

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網購中伏的台女近日於facebook群組「爆料公社二館」投訴，指本月1日於網上向新竹一家家具行訂購了實木床架和茶几，8天後師傅上門組裝床架，結果裝出來的床架兩張床板高低不平、長短亦不一，變得歪斜不齊，表面還有碰撞痕迹；而茶几則見抽屜歪斜。

樓主翌日打電話向家具店老闆說明情況，但老闆竟說「實木床架本來裝歪，是正常的，因為它還會再生長」，這種說法令樓主傻眼。她要求於7天鑑賞期內解除契約及退款，惟老闆竟然說要扣她5000元台幣（約1250港元），「說車錢、工錢、搬運包裝費，這些都要由我負擔」，樓主不禁哭訴：「這樣合理嗎？」

網民有嘢講：

樓主又大爆對方一直態度惡劣，甚至直接掛電話，至今仍未退費，亦未有派員將家具收走，讓樓主忍不住大呻：「各位網路購物真的小心，第一次遇到這樣不負責賣家，爛死了！」最終她決定向當地消費者保護會投訴。

網民都直斥家具行老闆的說法不合情理，直言「樓主你沒問他要不要澆水」、「第一次聽到被砍下來的樹木還會再生長」、「買一個床架回去，隔天家裏直接變亞馬遜叢林」。

（facebook群組「爆料公社二館」）