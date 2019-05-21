【死神來了】開車途中遭中工字鐵插爆車頭　與喉嚨僅差數厘米險死

《死神來了》是不少90後心中的經典恐怖電影，戲內不同的「死法」都令人觸目驚心。想不到戲內死法差點成為現實，美國一名女子上週一駕車上班時途經高速公路，期間前方一輛卡車的吊臂未有固定，令放於車卡內的工字鐵跌出，直飛向女子的車頭方向，幸好她及時左轉，工字鐵最終插進擋風玻璃，與她的頭僅距離幾厘米。女子事後回想死裏逃生的經歷，都感到相當驚訝及幸運，形容事件是奇蹟。

美國女子辛達上週駕車上班時，有工字鐵突然從前方一卡車飛出，擊中其座駕擋風玻璃，而她奇蹟地並無受傷。（fb「Nicci Sanders」圖片）

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居於美國猶他州雷頓市（Layton, Utah）的辛達（Nicci Sanders）上週一（13日）早上如常駕駛私家車前往奧格登（Ogden）上班，途經高速公路時，她留意到前方的車輛突然轉向，其後就看到一個巨型物體正向其車頭方向飛來，「一切就像慢動作一樣，我看到那鐵條向着我飛過來，當時心裡只想着：『我要死了，我會死』」。

辛達憶述事發經過時指，當時她其實不懂如何反應，「我真的不知道該做甚麼，只能嘗試控制住我的車，盡可能向左移動，同時保持不衝出高速公路的防撞欄」，最終長達4呎的工字鐵仍擊中其車頭，並插進擋風玻璃，但幸運地在她喉嚨前數厘米停下。

辛達指，當時車內滿是玻璃碎，「我從頭到腳都被玻璃覆蓋」，但幸運的是，她絲毫無損，甚至連輕微擦傷都沒有，她形容經歷就如「奇蹟」，「如果我不是完全專注駕駛的話，我會死的，附近的人也可能會」。

意外後辛達絲毫無損，甚至連輕微擦傷都沒有，形容經歷就如「奇蹟」。（fb「Nicci Sanders」圖片）

當地警方經調查，相信意外因一輛卡車的司機開車前忘記固定吊臂，令車卡內的工字鐵於駕駛途中跌出導致，事發後卡車司機仍未有發現，繼續向前駛，情況猶如電影《死神來了2》中，巨型樹幹從貨車車卡跌出釀成嚴重意外一幕。警方直指辛達能夠死裏逃生，絕對是因她專心駕駛，「她留意到路面情況，所以能夠作出反應」。

辛達期望事件能成為其他駕駛者的警惕，又感激一眾關心自己的家人朋友，形容「感到被照顧及非常幸福」。不過她卻表示短時間內都不敢再駕車，「我仍然對這一切感到震驚，真是太可怕了，當我回到家時仍會感到焦慮」。

（綜合）