嘔心！巴士阿叔搣完腳皮即伸手扶欄杆　 網民鬧爆：散播細菌

藝人葉德嫻（Deanie姐）早前為運輸署拍攝宣傳片，大數公共交通工具乘客的種種缺德行為，令觀眾都看得非常痛快，但現實中缺德乘客仍然存在。有網民昨晚於facebook群組「馬鞍山之友 MOSers (Since 2014)」上載相片，稱乘巴士時目擊一名男子脫掉拖鞋，旁若無人地「搣腳皮」，事後雙手更抓在欄杆上，將細菌直接散播開去，網民紛紛呼嘔心。

有網民昨上載相片，稱乘巴士時目擊一名坐於附近的男子旁若無人地「搣腳皮」，直呼嘔心。（fb群組「馬鞍山之友 MOSers (Since 2014)」圖片）

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樓主上載的相片可見，當時一名穿短褲、拖鞋的男子坐於巴士上層左邊最前排，乘車期間脫下拖鞋，將右腳擱在左膝上，雙手在搣腳皮，後排乘客可看到甚嘔心行為。



樓主說，該男子搣腳皮後，雙手即抓在前方的欄杆上，等於直接將腳皮髒物細菌抹上欄杆。網民看過相片直呼指嘔心，聲言要「點穴防暈車」，亦有網民建議把其拖鞋掃手作懲罰。

（fb群組「馬鞍山之友 MOSers (Since 2014)」）