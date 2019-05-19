人愈大愈愛坐巴士？　網民：唔瞓睇風景都開心啲　港鐵逼爆似受罪

香港的載客量多的交通工具離不開鐵路和巴士。有上班族網民分享，稱隨着年齡增長，愈來愈喜歡坐巴士，因為有座位的話，「假假地有個自己嘅獨立私人空間」，相反坐地鐵就十分擠逼，彷彿「吸啖空氣都要同人爭」，直指坐地鐵絕對是「畀錢買難受」。不少網民都表示身同感受，覺得坐巴士的時間令人十分放鬆，「有時仲會唔想巴士咁快到站，可以坐耐啲」。

連登仔表示，乘坐巴士「假假地有個自己嘅獨立私人空間」，比坐港鐵好。（資料圖片）

樓主於連登討論區發文，題為「人愈大，返工放工愈鍾意坐巴士，唔想搭地鐵」，他指自己上班下班時，坐地鐵或者巴士所用的時間和價錢都差不多，兩者都乘坐過一段時間之後，才得出上述結論。

他指巴士如果有空位，「假假地有個自己嘅獨立私人空間」，雖然座椅不是特別舒適，但至少至在累的時候可以休息一下，小睡片刻，不想睡又可以看風景，心情都可以開朗一點。

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繁忙時間的港鐵十分擠逼，要擠上車亦不是易事。（資料圖片）

不過如果乘坐地鐵，相反就會有很大的壓逼感，「繁忙時間入到去車廂就變咗條沙甸魚」，不但呼吸困難，而且所有乘客的樣子都十分呆滯，「好似受罪多過坐車咁」。樓主更提到，最令人氣憤的是有很多人站在門口附近低頭玩電話，不走入車廂中間，即使開聲提他們亦會「西口西面」，「真係以為架車佢有份咁」，總結「今時今日搭地鐵，真係名符其實畀錢買難受」。

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大批網民都同意樓主的結論，指出坐巴士返工放工的確能令人身心較舒暢，即使巴士會塞車、較貴、繞遠路都沒有問題。不過亦有人指自己可能仍然年輕，所以不介意坐地鐵，因為最重要的還是速度。

（連登討論區）