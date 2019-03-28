【倚天屠龍記】朱元璋真的是明教徒嗎？　一文睇清明教淵源

如果你是金庸迷，相信對明教並不會陌生。作為《倚天屠龍記》中的邪魔外道，明教真的是異端邪教嗎？

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由楊明娜飾演明教「四大護教法王」之首的紫衫龍王黛綺絲，曾「易容」為又老又醜的「金花婆婆」。（《倚天屠龍記》劇照）

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首先，必須要再三説明《倚天屠龍記》的歷史背景。《倚天屠龍記》的歷史時空定於元末時期，是承接《神鵰俠侶》的歷史時間。源自波斯的明教又稱「摩尼教」（Manichaeism），由一個叫摩尼的先知創立，於唐初（武周時期）開始傳入中國。然而，此教並非直接由波斯傳入，而是透過中亞地區的民族傳入。金庸在小説中也透過波斯中國混血兒、金花婆婆黛綺絲的身世來點出明教的異國色彩。

明教的教義混合同樣來自波斯、俗稱「拜火教」的祆教、基督教和佛教的概念。簡單而言，明教相信這個世界是由黑暗和光明兩大勢力所競爭而運作。而這兩股力量就是上帝和黑暗王子（Prince of Darkness），組成的一個二元世界觀。明教崇尚光明，因而在中土被翻譯作「明教」，而小説中明教總壇也就是光明頂了。

由曾舜晞飾演張無忌。（《倚天屠龍記》劇照）

然而，明教傳入中國後的發展又如何呢？在《倚天屠龍記》中，張無忌從明教光明左使——楊逍手中取過《明教流傳中土記》一書，裏面也交待了明教入中土的情況，而裏面内容也與史實相約。

明教在民風開放的唐初傳入中國，在武則天時期具合法地位。然而到唐玄宗時期，朝廷認為明教妄稱佛教，具欺騙百姓之嫌，因此禁止明教發展。不過，由於在此期間明教成為了回鶻的國教，而安史之亂中唐室向回鶻借兵求援，明教得以借回鶻勢力回歸中土，在中土建立不少大雲光明寺。

讀過中史的你應該會聽過唐武宗「會昌滅佛」，而糅合佛教元素又坐擁不少寺廟的明教亦不能倖免。明教教眾開始轉而秘密活動，更開始與西域的摩尼教團總部脫離聯繫。在唐後，他們的活動更只集中在江南地區。

明教光明左使楊逍用兩指擋劍。（《倚天屠龍記》劇照）

由於派別各自修行，這班人在朝廷眼中的他們是行爲詭異的，只會吃素不吃肉，因此被北宋朝廷把他們各明教宗派歸類為「食菜事魔」。《佛祖統紀》道：「吃菜事魔，三山尤熾，為首者紫冠寬衫，婦人黑觀白服，謂之明教。」

由這項描述可見，不論飲食和衣著，北宋的明教看似已糅合了道教的色彩。這幫人在北宋朝廷眼中是妖教，政府也明文禁止他們結社活動，傳教者判絞刑，信教者則發配邊疆。

由金釗飾演朱元璋。（《倚天屠龍記》劇照）

到元朝時期，明朝依然是秘密活動。在金庸筆下更是反元的教派，明朝開國皇帝朱元璋更被描繪成明教弟子，因而改國號為「明 」。歷史上，明教的確與農民起義拉上關係。其實早於北宋末年宋徽宗時期，明教領袖方臘在江浙一帶組織聲勢浩大的起義，史稱「方臘之亂」，不過最後被取締。

到元末時期，也就是《倚天屠龍記》的時空下，明教與推翻元朝的朱元璋有關係嗎？作爲紅巾軍的朱元璋會否是明教信徒呢？

張無忌與六派搏鬥。（《倚天屠龍記》劇照）

其實，紅巾軍與白蓮教有極大的關係。白蓮教源自佛教淨土宗分支白蓮宗。當時紅巾軍宣傳的教義「彌勒佛下生，明王出世」中的明王，並非明教的神明，而是宗教領袖韓山童父子「大明王」和「小明王」，即「孔雀明王」的化身。「孔雀明王」是佛教密宗的神明，一些宗派認爲是釋迦牟尼佛的化身，一些人認爲是多羅菩薩其中一位化身。故無論什麽化身，都明顯地與佛教有更大的關係。

當然，金庸寫朱元璋與明教有莫大關係也不是完全沒有歷史根據。確實有研究指出，白蓮教吸納了明教的元素，而明教在中國化的過程中也吸納了民間宗教元素。也就是「你中有我，我中有你」的境界。反正，宗教也都是借來結社推翻朝廷的藉口吧。

作者簡介： 煲劇學歷史

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「食菜事魔的明教」​】

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