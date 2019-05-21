【倚天屠龍記】趙敏終得到張無忌？　女網民：愛得委屈情願做小昭

內地劇集《倚天屠龍記》近日熱播，網民瘋狂追劇，不少女觀眾圍觀張無忌與各個女角的情感糾纏全程代入，嬲爆張的猶豫多情，心痛女角們委屈；縱未到大結局也知最終與張無忌廝守的是趙敏，惟不少女網民並不認同趙獲得最後勝利，反不忍她付出太多愛得委曲，又指長伴身邊的總不值錢，質疑永遠都鬥不過已離開的人，就如小昭在張無忌心中永遠完美，揚言「情願做小昭都不想做趙敏」。

趙敏最終與張無忌退出江湖，看似最後贏家，惟原來不少女網民對他們的幸福不太看好。（《倚天屠龍記》劇照）

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《倚天屠龍記》中張無忌和趙敏、周芷若、殷離、小昭的感情糾纏，令旁觀者深有感覺，不少女網民指張無忌與表妹殷離的是共患難之情，與周芷若是青梅竹馬變成功利計較的朦朧感情，兩人曾有的好感隨一次次傷害消失殆盡，認為周錯在把自己想要的加到男方身上，「雖氣憤但也嬲唔落」。

不少人更遷怒到其師父滅絕師太身上，認為沒有她從中作梗，周芷若未必變壞，誰陪在張無忌身旁也隨時有變數。

張無忌與多名女角都有感情瓜葛，最後與趙敏走在一起，惟有網民卻認為她不是最終贏家。

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理論上最終長伴張無忌身邊的趙敏，應是最終贏家，小說最後交代兩人退隱江湖，惟不少女網民都指，這就如童話故事結局中「幸福地生活下去」，其實故事說盡，生活才開始，面對現實種種才最磨練愛情，不少人為留在張身旁的趙敏心痛，其實她多次被張誤會很委屈，又冷眼看男方的猶豫不決左右逢源，她捨棄身份地位相隨，但張卻可說是其殺父仇人，兩人如此複雜的羈絆，當靜下來過日子時，要一直幸福生活心中毫無芥蒂並不可能。

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有網民更引用名作家張愛玲小說《紅玫瑰與白玫瑰》中的經典名句，「娶了紅玫瑰，久而久之，紅的變了牆上的一抹蚊子血，白的還是『床前明月光』；娶了白玫瑰，白的便是衣服上沾的一粒飯黏子，紅的卻是心口上一顆硃砂痣」，說明男人通病總是想念不在身邊的人，離開的人活在回憶永遠無敵，伴侶卻活在現實，有人甚至懷疑一直別無所求默默付出卻無奈離開的小昭，會成為張無忌永遠的遺憾。

網民分析小昭在故事中篇幅不如周芷若和趙敏，但她卻從未為張無忌添亂，沒有威脅沒有計算，靜靜地待在身旁，「一個猶如過山車大上大落，一個如湖上泛舟細水長流，要揀老婆唔使刺激，只求舒心」，加上最終小昭是無奈離開返回波斯，認為沒有傷害的分離才最刻骨銘心，感嘆與其如趙敏般委屈地贏了張無忌，情願做小昭成為男主角心中的永恆。