台輔大每逢暴雨變「水上樂園」　學生惡搞遊樂設施地圖歡迎遊客

說到最近台灣天氣，不知道是不是真正的酷暑來臨之前，雨神決定先讓大家涼快一波，連日的暴雨不但讓新竹人直接路邊現撿鱸鰻，近日北部各地也傳出淹水災情、腳踩的柏油路都早已成汪洋一片。而說到只要有淹水絕不會缺席的名單之一，就是位於新北市新莊區的輔仁大學，校內的中美堂甚至因為每逢暴雨必淹，被許多人戲稱根本是「中美湖」。而這波暴雨這次當然也讓輔大淹好淹滿，校內學生甚至直接在Dcard附上影片表示：「輔大水上樂園來了！」

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「愛的魔力轉圈圈」 「唯一一個關於下雨的文我直接笑出來的」 「貴校真先進，獨步全台雨力發電機」 「轉吧轉吧七彩霓虹燈」 「每逢下雨！輔大總是不會讓人失望」 「整個城市都是我的水上樂園」

連廣告宣傳標語都出來了呢。「無論是躺着玩、坐着玩、趴着玩都好玩，歡迎來到輔大中美水樂園，中美探險號開幕囉！」

樂園設備宣傳照，附送遊客地圖！（點圖放大）↓↓↓

還搭配樂園地圖 讓你玩水不迷路

看輔大學們生紛紛親自下海、奮力積極推廣該校「水上樂園」，畫面如此令人動容！而為了不曾體驗過的遊客們，人才濟濟的輔大更是有學生跳出來直接製作了「2019最新 輔大水上樂園湖區配置圖」，就是要讓你一趟玩得開心、玩得盡興！

看到輔大樂園早早開張，全台大專院校也不遑多讓，紛紛貼上自家現場實景，張張精彩畫面盡出，還在猶豫的你，想進哪間樂園玩耍呢？（點圖瀏覽）↓↓↓

看來大家都很能苦中作樂，淹水也照樣玩得很開心呢！其實不只北部，隨着雷雨胞的靠近，苗栗、台中、彰化、南投等地也開始下起大雷雨，不過根據氣象局的預測狀況，目前雨勢已漸漸開始轉小，鋒面也會離開台灣，所以若有因天氣而剛好賺到一天假的人，就好好在家開個「公仔麵Party」吧！下雨天吃公仔麵最有Feel了啊！

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