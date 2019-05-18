台新竹暴雨天降河鮮？　巿民拾獲活鱸鰻、小龍蝦　網民：有餸加！

昨日早上轟動全台的大新聞就是新竹突然下起海量暴雨，水位高漲導致許多路面直接原地變成游泳池，讓很多早上趕着打卡的上班族非常驚慌，紛紛在新竹社團傳達災情，甚至連位於新豐的明新科技大學也因校內多處積水直接停課。 然而不只這突如其來的暴雨讓新竹人一早就迎接意外的「驚喜」，有位網友稍早在新竹地方社團「新竹大小事」分享，自己在停車場路邊樹下居然意外拾獲更大的「特別禮物」，還忍不住表示：是下大雨的關係嗎？是的他撿到的是…活跳跳的鱸鰻啊！

有位網友稍早在新竹地方社團「新竹大小事」分享，自己在停車場路邊樹下居然意外拾獲更大的「特別禮物」。（圖片來源：「新竹大小事」Facebook）

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名副其實「大尾鱸鰻」XD

「好幸運哦！天上掉下來的禮物！」 「真的變成《大尾鱸鰻》」 「哇！新竹發大財」 「真的摸到魚了」 「哇！有夠厲害的👍」 「這...厲害了，有誇張到哦！」 「等看看有沒有龍蝦」

萬事俱備，只欠東風地址

「哪裡捕的？等等我帶網子去撈」 「快告訴我哪裡抓的，我也去」 「這個猛...哪間水產店的游出來了」 「還有嗎？我也想去撿」、「我也要撿」

這麼營養的補品，晚上直接加菜了啊A___A

「中午加菜」 「晚上加菜了」 「很補哦，可以加菜了」 「好好料理，免費加菜」 「可遇不可求，放入電鍋 晚上當補品」 「烤鰻魚飯吃」

沒想到鱸鰻在路邊隨手可撿，也讓大家紛紛敲碗要捕魚、抓龍蝦；不只鱸鰻、另外一位住新竹的網友也PO出的自己因下大雨意外捕撈的海鮮，不是龍蝦但也一樣超狂啊，「我家這裡的是小螯蝦...」。

另外一位住新竹的網友也PO出的自己因下大雨意外捕撈的海鮮，不是龍蝦但也一樣超狂啊XD（圖片來源：「新竹大小事」Facebook）

大家網子跟雨衣都準備好了沒？直接出門狂撈了啊～喂！不是啦，雖然網友幸運撈到大條鱸鰻，讓很多人心癢癢，不過過去一天新竹各地因淹水災情慘重，而中央氣象局也在昨早（5/17）7時20分針對對桃園市、新竹縣市、苗栗、大台北及宜蘭地區發布豪雨或大雨特報，所以如果沒事的人還是先乖乖待在家，真的要出門也要記得攜帶雨具及小心水漥喔～

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】