氣候變化影響填海工程？　土拓署：歷「山竹」一役　有信心抵擋

環保團體香港地球之友今日(22日)舉行第6屆水論壇，今年論壇以「香港及大灣區氣候風險、海岸防洪與財務影響」為主題， 探討如何應對嚴重及更頻繁發生的極端天氣事件。論壇上，本港未來填海工程安全成為其一討論焦點，香港土木工程拓展署官員表示對填海工程有信心，政府亦會參考氣候變化研究資料，定期更新海堤建造指引《海港工程設計手冊》。

水論壇探討如何應對嚴重及更頻繁發生的極端天氣事件，同時討論如何透過綠色金融資助氣候方案及將香港改造成適應氣候變化的城市。（侯彩琳攝）

論壇上，氣候變化本港未來填海工程的安全性成為討論焦點，土木工程拓展署土木工程處副處長(海港及土地)黃志斌表示，《海港工程設計手冊》已在2018年初更新，該手冊參考聯合國和相關顧問公司研究，對2100年的本港氣候包括水位、風速、雨量等作出預測，而該手冊將會為工程師在本港未來工程中作出指引。



黃志斌又指，去年颱風「山竹」吹襲期間本港期間，發現距離海平面6至7米的填海部分，如香港國際機場和喜靈洲避風塘均能抵擋「山竹」的吹襲，故對香港未來填海工程有信心，而對於明日大嶼項目，仍需政府深入研究。

珠江防汛抗旱總指揮部辦公室常務副主任何治波表示，各地政府應建立組織指揮、工程防禦等體系。(侯彩琳攝)

極端天氣致冰雪消融 專家促海洋研究



香港環境科學院院長及香港極地研究中心創會主席何建宗表示，氣候變化是無可否認的事實，極地冰雪消融，動物失去足夠食物供應，而極端天氣亦影響發展中國家，例如去年颱風「山竹」吹襲本港等。何建宗指，地球有約97%水資源位於海洋，惟目前研究主要集中在陸地，對海洋的研究仍不足，從研究海洋所得到的數據，將會是未來氣候變化的重要指標，故應進一步對海洋作出深入研究。



地球之友:應與大灣區合作應對氣候變化



至於，在粵港澳大灣區合作應對氣候變化上，香港地球之友主席吳方笑薇表示，香港與大灣區在相同的海岸線，共同面對氣候威脅。因此香港與大灣區應該分享資訊、數據、預測、風險分析及規劃，攜手應對氣候變化、為海岸防洪做足準備及提升城市氣候適應能力。



內地官員:大灣區防洪現狀未達到一流灣區的標準



參與論壇的珠江防汛抗旱總指揮部辦公室常務副主任何治波表示，粵港澳大灣區是中國經濟活力最強的區域之一，而在氣候變化之下，颱風等極端天氣會對大灣區影響增加，故應對大灣區氣候災害十分重要。何治波指，大灣區防洪、防潮的現狀未達到一流灣區的標準，例如澳門的城區防洪設備只能抵禦5年一遇的洪水。因此各地政府應建立組織指揮、工程防禦、預警預報調度等體系，同時注重工程措施和非工程措施的結合，以應對自然災害。