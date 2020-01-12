洗完啲襪少咗一隻　維修專家重演洗衣機「食襪」過程：金鏈都見過

網上不時流傳洗衣機「食襪」的圖片，引來不少網民共鳴，很多人都說曾將一對襪子放進洗衣機，清洗後卻只剩一隻。洗衣機維修達人、盈豐維修工程有限公司董事劉敬康表示，洗衣機真的可能會「吃掉」一些小東西，最容易攝入物件的位置就是轉筒和防水圈之間，如果想找回物品，就要把洗衣機拆開。

劉敬康指，最常攝入物品的位置是轉筒和防水圈之間。（溫嘉敏攝）

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去年美國加州的凱絲（Cathy Hinz）發現家中的滾筒式洗衣機壞掉，當其丈夫拆開洗衣機底板時，驚見一堆「襪子山」，更有信用卡、硬幣等等，她把超誇張畫面拍下，照片即在網上廣傳，不少網民都驚訝，原來洗衣機竟會「食襪」。

洗衣機維修達人劉敬康解釋，洗衣機的確會有「食襪」的情況，但一般不會如凱絲般掉在防水圈之外，因為如果掉下防水圈外，證明洗衣機的防水圈已失效，洗衣機會漏水，一般人都不會繼續使用。

物品掉落在洗衣槽的內膽，要拆開洗衣機才可尋回。（溫嘉敏攝）

劉敬康指其實洗衣機最常攝入物品的位置，是轉筒和防水圈之間，由於當中有罅隙，舊款的洗衣機罅隙就更闊，容易攝入小物件。他說，過去幫客人拆開洗衣機時，都見過不少物品被攝入洗衣機糟中，最常見的是硬幣、襪子、內衣褲等，最誇張的甚至有金鏈。

美國一名女子去年請丈夫幫忙拆開洗衣機時，發現有一堆「衣物山」藏底板。（網上圖片）

至於日式洗衣機，因為是一整個直立式的洗衣桶，如果洗衣桶太滿，「甚至放到頂，啱啱好冚到蓋」，在轉動時，東西也可能會掉到洗衣桶外，直接掉落到洗衣桶和外殼之間。

如果你也發現洗衣後常見衣物失蹤情況，劉敬康建議可先在洗衣機下方的垃圾槽的位置，看看物品會否隨水流流到該處，如果沒有，就要請專業人士拆開洗衣機才可尋回。而平日如要避免物件攝入洗衣機，用家應免洗過多衣物，減輕洗衣機防水圈老化情況，以及用洗衣袋把襪子等零散衣物裝起。