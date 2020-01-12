洗衣機狂震走位隨時移開幾呎　維修達人：全因洗衫時一個錯誤習慣

洗衣機震過貓王？不少人都發現家中洗衣機洗衫時有狂震、移位或發出噪音的問題，大感頭痛甚至考慮換機。洗衣機維修達人、盈豐維修工程有限公司董事劉敬康解釋，洗衣機勁震全因其避震器或已老化，而平日要保養避震器，洗衣服時最緊要避免洗過多的衣服，令洗衣機負重過度。

劉敬康解釋，如洗衣機的避震器老化，當洗衣機開始脫水高速轉動時，洗衣機就會嚴重震動，甚至走位。（溫嘉敏攝）

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其中一個洗衣機用家最常面對的問題，是洗衣時震動異常猛烈，甚至如有腳一般移位，劉敬康解釋這是因為洗衣機的避震器老化，避震器老化對洗衣功能是沒有影響的，但當洗衣機開始脫水高速轉動時，洗衣機就會嚴重震動，「最嚴重走咗幾呎位都有」。

劉敬康用手轉動一個空的轉筒示範，他指一個正常的洗衣機，轉筒轉動時只會有「嘶嘶嘶」。（溫嘉敏攝）

要避免洗衣機避震器老化的問題，劉敬康提醒用家每次洗衣不能過重，洗衣機大概七成滿已是極限。如果正常使用，一個避震器可用5至6年，但若經常過重，可能1至2年就會壞。

另一個洗衣機問題是轉筒轉動時會出現「隆隆隆」的聲音，劉敬康用手轉動一個空的轉筒示範，他指正常洗衣機轉筒轉動時只會有「嘶嘶嘶」的聲音，這是洗衣機零件的磨擦聲音，屬正常的，但如果轉筒軸心的啤呤出現問題，就會有不正常「隆隆隆」的聲音。