【大掃除】洗衣機暗藏邋蹋嚇死你　即學5個清洗秘技洗靚佢

洗衣機每日清洗大量衣物，細菌殘留機內，看上去乾淨，但實質暗藏邋蹋。年近歲晚就為洗衣機來個大掃除吧！洗衣機維修達人、盈豐維修工程有限公司董事劉敬康表示，其實洗衣機最好定期清潔，他更分享5大秘技，教用家平靚正洗返乾淨舊機。

用家可把白醋、小梳打粉或漂白劑倒入平日放洗衣粉的位置清潔洗衣機內櫳。（溫嘉敏攝）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

●利用白醋、小梳打粉或漂白劑清潔洗衣機內櫳

用家可把白醋、小梳打粉或漂白劑倒入平日放洗衣粉的位置，再用最熱溫度的水，讓洗衣機空轉。份量方面，白醋份量大概是300cc，小梳打粉為半磅，漂白劑則只需要小半個蓋就可以。劉敬康特別提醒，不要把白醋和梳打粉混合使用，前者為酸性，後者為鹼性，兩者會互相中和，失去功效。

●清潔門邊的防水圈

洗衣機打開機門會有一個防水膠邊，劉敬康指這個位置也是經常發霉的地方，用家可定期用布或牙刷洗刷。

清潔門邊的防水圈也是經常發霉的地方。（溫嘉敏攝）

●清理垃圾糟

歐式洗衣機的底部左邊或右邊有個垃圾糟，拎開它通常會有污水流出，用家可以先在地上鋪上地布，再打開垃圾糟排出污水。

歐式洗衣機的底部左邊或右邊有個垃圾糟，拎開它就會有污水流出。（溫嘉敏攝）

●每月自行清潔一次，2至4年作深層清潔

劉敬康建議用家每月自行清潔洗衣機一次，2至4年就要找專業的公司作一次深層清潔，公司會把全部零件拆出，清洗和消毒後再裝嵌，「咁樣洗一次，差唔多好似新的一樣」。這種深層清潔服務，歐洲機費用約1500元、日本機則為1200元，如果有烘乾功能的洗衣機收費會再高一點。

2至4年就要找專業的公司作一次深層清潔，公司會把全部零件拆出，用水槍清洗和消毒後再裝嵌。（溫嘉敏攝）

●專用清潔劑

坊間有一些清潔洗衣機的專用清潔劑，劉敬康指他也曾經買回家試用，效果比一般用白醋、小梳打粉等好一點，大約可清潔到三至四成污漬，但未必如宣傳所言去除所有污漬，建設用家用純天然的白醋、小梳打粉等就可以。