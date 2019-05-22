B女一出世即對阿爸舉中指　網民爆笑：霸氣！

對當爸媽的人來說，最感動的一刻莫過於進產房生下懷胎十月的寶貝，聽見小孩嚎啕大哭的聲音，過程再怎麼辛苦都值得了啊！不過近日有位剛升格爸爸的網友就在爆廢公社分享，女兒剛出生不到一分鐘，為了記錄寶貴的時刻，護士趕緊請他拍張照片，沒想到女兒神來一「比」，不但讓他看傻眼，也讓許多網友不禁笑出聲來。

「護士叫我拍的第一張我女兒的照片，結果是這樣…...」▼

台灣有男網民表示幫女兒拍照時，竟見到她舉起中指。（Facebook「爆廢公社」圖片）

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一指氣勢鎮壓全場

「不需言語，霸氣登場」／「直白的女孩，超有個性的」／「剛出生就撿到槍是不是」／「沒給媽媽抱比中指」「他比手勢問候你」／「一出生就這麼霸氣！」／「手指頭XD（前世情人來下馬威了）」

網：人家是小女生，要顧好形象～

「給我開美肌喔幹」／「女兒：拍三小 我素顏」／「她很生氣你沒有開美顏」／「以後一定是網紅，因為不好看的不能上傳」／「女兒可能在說，拍屁」／「你沒有幫妹妹開啟美顏就拍了，她對你比中指！」

女兒生氣另有隱情？

如此威猛的手勢讓許多人笑回原PO女兒超有個性，也猜測他出動中指的原因除了有偶像包袱之外，或許是因為吃醋了啊～

「他說凸，到底是拍我還是拍阿姨的…」／「護士感覺很正！」／「我一直看護理師⋯」／「亮點明明就妹子，以為我不知道」／「亮點應該不是小孩是抱着的女生的...對吧？」／「我怎麼覺得亮點在頭燈⋯」／「為甚麼我只有看到這個......」

有網民錯重點，放大樓主女兒的照片，暗示對方在偷拍護士身材。（Facebook「爆廢公社」圖片）

各家兒女來給自家爸媽下馬威啦！

不只原PO女兒，許多育有兒女的其他父母也感同身受，原來孩子能夠把大人吃得死死的，根本是出生那一刻就已經決定好的命運啊…...

「終於找到我兒子的媳婦了」／「我女兒也是，滿月見到所有親朋好友，就這樣」／「我姪子剛出產房也馬上跟我們打招呼」／「我家的...」／「找到好朋友」／「我也有一張」

沒想到各家嬰兒小小年紀就如此霸氣，看來以後漫漫長日爸媽們都有得熬了啊......

點擊圖片放大，各家孩兒憤怒照▼

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】