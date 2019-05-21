港媽推住BB車要求買學生餐　不能出示證明反發爛　經理企硬一句KO

穿校服者或出示學生證人士，方可購買學生餐是常識吧，不過總有人會挑戰規矩！有食店員工近日投稿至facebook專頁「西客之道」，抱怨遇見一位港媽推住BB車稱要買學生餐，當被要求出示證明時，卻發爛說「我小朋友咁細個，唔係學生係咩？佢唔通返工咩？」令樓主相當無奈，幸得經理出手一句反駁對方，令港媽急急黑面走人。

有網民投稿至「西客之道」，指自己在某間牛肉飯專門店打工，公司規定要穿着校服或出示有效學生證才可以購買學生餐。有日樓主遇到一名推着BB車的港媽，要求買學生餐，樓主唯有態度良好地問「小朋友喺邊度？」詎料對方激動起來：「有無搞錯啊，咁大個小朋友都睇唔到？」然後指着BB車上那位「未識行嘅BB仔」，樓主隨即解釋公司規定，但港媽更加崩潰地表示，「我小朋友咁細個，唔係學生係咩？佢唔通返工咩？」

最後經理出來擺平事件，表明要跟公司規矩「執正嚟做」，反問港媽：「學生餐係學生食既，賣比學生既，你個小朋友…就算真係我賣個牛肉飯比你，你個BB都食唔食到啊？你個大人買個主套餐啦！」，港媽隨即黑面走人。

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另有一次，又要一對父女要求買學生餐，但女兒因學校活動而穿便服，亦沒有帶學生證明，該名爸爸即爆粗大罵：「我小朋友咁細唔係學生係咩？」、「規矩係死嘅人係生嘅！」但樓主不為所動，爸爸一直在收銀台附近大罵，嚇到自己的女兒哭着說：「爸爸，我唔想食啦，我地返屋企啦」，令其他客人也忍不住說：「你積下口德得唔得啊，句句粗口教壞晒小朋友」。

不過該爸爸反駁「我點教你關你乜嘢事？」客人則以一句絕殺：「你教壞你個小朋友都算，你教壞埋在場所有包括我個小朋友，點解唔關我事？人哋都講到明要校服或者手册先買得，好心你唔好咁難睇，仲要嚇到自己個女喊成咁，你個女好慘啊！」最後爸爸黑臉重新排隊，叫了兩個主套餐。

帖文引起網上熱議，網民力撐樓主做得好，「兩個case都企硬唔跪低」，又指幸得經理堅持，而第2件事中仗義執言的客人亦「好波」。不少從事飲食界的網民則深有同感，指經常遇到這些貪小便宜的人，「其實我只係想見到張學生證啫」、「最憎就聽到句『規矩係死嘅人係生嘅』，如果係咁我使乜定規矩」。