護士疑男病人扮暈「抽水」摸胸　投訴反被上司鬧：摸下唔會少忽肉

護士每日要照顧不同病人，工作範圍非常廣，加上人手不足，每日做到「踼晒腳」都是等閒事。有曾任職公立醫院護士的網民網上投稿，講述多年前於男女混合病房工作時，曾被一名懷疑扮暈的男病人摸胸，她指男病人事後反投訴她語氣粗魯。最令樓主氣憤的是當其上司了解事件後，竟責怪她：「摸下又唔會少忽肉嘅，你唔可以因為人哋掂到你個胸喝駡病人。」

有曾任職公立醫院護士的網民分享疑被男病人非禮的經歷，引起網民討論。（示意圖，資料圖片）

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Fb專頁「西客之道」近日刊登一篇投稿，樓主稱多年前曾於公立醫院任職，當時病房仍是男女混合，惟並無男護士當值。樓主說，當時病房接收了一名非本地居民男病人，因他做了某些檢查，「個人瞓醒之後仲會瘟下瘟下咁」，故護士不讓他落床，並提醒他有事可按鐘通知職員，至情況穩定才可進食及自由活動。

樓主指，該病人做完檢查後明知不能進食及落床，惟仍多次以不同理由走出護士站，「用唔同理由落床行出嚟，前後的咗佢三次返上床」。之後樓主打算外出用膳，離開病房之際，男廁的警報鐘響起，她即時上前了解。

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樓主指當她敲門問男病人為何按鐘時，對方並無回應，直至她表示「咁我開門入嚟啦」，對方卻突然自己開門，並說：「我暈啦。」之後男病人「咪埋眼一嘢放軟個人撲落我度，左手搭我膊頭，右手搭落我左胸」，她只能「紥一紥個馬頂住」，再大叫同事幫手，並「順勢捉返條友隻右手搭返上我膊頭度」。樓主稱，當時語氣不算溫柔，不過肯定「冇喝佢」。

她說，該病人回到床上，表現猶如失憶，問護士「頭先發生咩事呀？」，令她相當氣憤，「搞完一輪，遲咗食飯，又硬食蝕底埋，爭啲條腰都畀埋佢」，不料用膳後竟被告知該男病人要投訴她。

現時醫院採用男女分隔病房，男病房內一般有男護士當值。（資料圖片）

樓主的上司事後向她了解事件，指病人投訴她「喺佢暈咗嗰陣講嘢語氣唔溫柔好粗魯」，指她暗示被非禮及不體諒病人。樓主的上司更稱，相信病人當時真的暈倒，故肢體碰撞難以避免，反責怪樓主：「而且摸下又唔會少忽肉嘅，你唔可以因為人哋掂到你個胸喝駡病人。」最終樓主需為事件撰寫報告，事件令她氣上心頭，「一諗起我仲好嬲」。

網民看過帖文均指事件過分，「係我就即刻玩大佢報警非禮，等警察查究竟係真暈定假癲，入咗法律程序你老細都唔阻到你」，「可以落Case告性騷擾」。亦有網民不值樓主上司所為，指她未有理解下屬的處境，「唔幫下屬就算啦仲要踩多腳，聽落就知個上司有幾咁尖酸刻薄」，「直接報警，再搵醫管局投訴上司」。

（fb專頁「西客之道」）