大女拒衝紅燈喊「好驚呀」　港媽懶理手抱細女照過　路人狠批冷血

紅燈亮起，行人止步，人人皆知，惟竟有父母不顧兒女安危要求他們一起衝紅燈！有網民近日投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列」，指在土瓜灣遇到三母女，媽媽抱着細女，要求跟隨其後的大女一起衝紅燈，即使大女稱「好驚呀」，媽媽也不理會，自己一支箭衝進對面大廈，掉下慌張的大女在馬路前，目擊整件事的樓主不禁慨嘆：「佢阿媽都幾冷血」。

有網民遇見一位媽媽要求女兒一起衝紅燈，即使女兒表達「我好驚呀」，但媽媽未有理會。（fb「生仔要考牌系列」圖片）

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有網民投稿至「生仔要考牌系列」，指在土瓜灣街頭遇見三母女過馬路，媽媽手抱着細女，目測約10歲的大女則緊隨其後。媽媽當時一聲令下「衝啦」，準備帶領兩位女兒衝過馬路，但大女拒絕並大喊「我唔衝呀，我好驚呀！」不過媽媽竟完全不理會大女，只顧抱住細女衝過去，遺下驚慌失措的大女在馬路邊，無奈高呼「喂呀，我好驚呀」。

樓主指即使大女驚惶呼喊，該名媽媽都沒有回頭看，繼續衝上對面大廈，「大女望住佢阿媽就咁入咗大廈，自己就喺度仲等緊」，樓主又稱看到那位小妹妹非常焦急，「已經企到出馬路邊，佢過多陣都係決定跑住咁衝紅燈」。

樓主批評事件中的媽媽「離晒譜」，不但抱着細女衝紅燈，還要叫大女一齊衝，「而家唔係剩係你自己條命……身教呢？」他又指，連其大女都知道不可以衝燈，但媽媽卻「自己走咗去，望都無望返自己個女」，直言「個下真係覺得佢阿媽都幾冷血」。

網民目擊整個過程，批評事件中的阿媽冷血。（fb「生仔要考牌系列」截圖）

網民紛紛留言批評阿媽「其實係咪真係咁趕？」又指如果目擊事情經過，會上前安撫大女，向她說「唔駛怕，我陪你等埋轉綠燈一齊先過去」，亦有人認為樓主應阻止大女衝出去，總好過只拍照放上網。不過，有網民懷疑該名媽媽趕着回家或有緊急原因，「記起煲湯無熄火、屋企老人家有事等等」。

《道路交通（交通管制）規例》（香港法例第374G章）第33(6)條規定，在交通燈控制的過路處，行人必須遵從交通燈指示；同一規例第61(2)條亦指明，任何「無合理辯解」違反第33(6)條者，可處罰款$2,000。