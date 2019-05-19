港媽帶囝去樂園不滿要轉櫃位　向職員喝叫：收聲，我要見管理層！

香港近年被喻為「投訴之都」，服務業打工仔不時會遇上客人動輒揚言投訴，十分無示。有在大嶼山主題公園擔任兼職的網民於facebook專頁「西客之道」投稿，稱早前於購票櫃位看到一名帶着孩子的港媽在排隊期間遇到職員截龍，被要求到另一邊的櫃位時即感不滿，「一輪嘴」大罵職員，職員想開聲解釋時被喝「收聲」，港媽稱要投訴及「要見管理層」，令樓主大感無奈。網民看過帖文都同情樓主，又笑言該港媽是「有佢講無人講」，難委是小孩要在猛烈太陽下苦等。

有任職主題公園員工的網民分享上班遇到無理港媽的經歷，引起網民熱議。（示意圖，資料圖片）

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自稱於大嶼山一主題公園做兼職的網民，在fb專頁「西客之道」的投稿稱，自己曾在園內不同部門工作，「基本上乜嘢西客都成日見，真係乜人都有」。早前她於公園門口的售票櫃位工作，指公園會按人數及時間陸續關閉櫃位，並安排客人集中在一些櫃位排隊。

當日臨近午飯時間，樓主的同事安排其中一邊櫃位「截龍」，並指示客人到另一邊繼續排隊，其間一對夫婦從遠處走近，得知該處已「截龍」後大感不滿，看到截龍前最後一批客人在購票時，不斷質問職員「點解話收咗呀？都未收？」，又指自己帶着小朋友，天氣炎熱排隊感辛苦，要求職員提供服務，「都係一張半張飛啫！」，甚至要求管理層到場處理，「你叫你哋啲管理層落嚟，我要畀佢哋睇到你哋管理得幾咁差呀！」。

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無論職員如何解釋，港媽仍不停大罵，多次揚言要見管理層，令樓主相當無奈。（示意圖，資料圖片）

無論解釋該處已截龍，但港媽仍不停責怪職員，「你哋淨係企喺度唔做嘢」，又多次重複要求管理層到場了解事件，「我唔要同你哋講嘢！我要見管理層！」

其時樓主上前協助同事，正當她想解釋時，港媽即打斷其說話：「收聲呀你！我要投訴呀！」樓主聞言仍建議港媽留下資料作跟進，惟港媽並無理會，繼續大罵：「收聲呀！我而家要投訴呀！你都無聽我講嘢！我實投訴晒你哋咁多位！」

樓主沒有交代事件最終如何平息，只無奈稱「你都唔聽我講嘢就話要投訴，想點呀？」，又指港媽如按指示到對邊櫃位排隊，「晨早排到你啦，難為你個細路喺度曬咁耐」。

網民看過帖文都同情樓主及其同事，直指不時有客人要求見管理層，以為能令職員「難做」，實則卻無用，「個個都話要見管理層，佢哋係管理，唔係見你」。有網民指要對付「一輪嘴」爆發的客人，最好方法是「唔好答佢，繼續做自己嘢嘛！又係佢叫你收聲嘅」、「應該唔出聲繼續做自己嘢，由佢講到無嘢講為止先」。

另有網民錯重點，指主題公園的管理層身在美國，笑指「管理層喺美國，想見佢哋就即刻轉去機場飛去」、「大管理層喺美國，好日都唔過嚟一次，你咪等到佢落嚟嘅時候再投訴囉」。

（fb專頁「西客之道」）