中美貿易戰愈演愈烈，多個美國晶片製造商被禁止向華為供貨，更連科技巨頭Google都表明將會終止與華為合作，影響深遠。內地網民眼見一個國家品牌成為箭靶，群起在網上發帖支持華為。不少人翻炒舊圖，包括中國外交官趙立堅也在Twitter轉發此圖，稱特朗普如此討厭一間中國民營公司，因為華為的商標把蘋果切成片。

內地近日有網民翻炒舊圖，指將蘋果切開8大片後，等同華為的商標。（網上圖片）

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現時華為的商標以紅色為主，看起來就像8片打開的紅色花瓣。有網民發現，如果將一個蘋果切開8片，便可以擺成華為商標的樣子，笑稱打倒美國蘋果就是華為的終極目標，並早已將計劃呈現在商標上。

相關圖片經網民整合後被放到網上，而且不斷流傳，早於2018年貿易戰開打之際已經出現，當時亦引起不少網民討論。

不少網民驚覺，怪不得美國人要封殺華為，因為華為商標就是要將蘋果切碎。

Why is Huawei making America tremble and go insane? Huawei's new phone camera's optical zoom is just insane. pic.twitter.com/tESGjR83U7 — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) May 20, 2019

另外中國駐巴基斯坦大使館參贊趙立堅亦曾在美國社交媒體Twitter分享這張網圖及一段手機短片，指華為手機有強大的變焦功能，可以從高樓拍到地下象棋的棋局，「為什麼華為使美國抓狂？因為華為手機鏡頭的變焦功能實在強大得瘋狂」。