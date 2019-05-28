【阿斯達年代記】宋仲基金智媛合拍新劇　重現古代朝鮮檀君神話

韓劇《阿斯達年代記》是宋仲基婚後第一套電視劇作品，更是夥拍《太陽的後裔》金智媛出演，令人十分期待呀！《阿》是以社會還是以部族為主的上古時代作背景，相信劇中會牽涉神話傳說、甚至巫術之類的元素呢！

雖然這套劇基本上是個編劇虛構而成的故事，但其實「阿斯達」是一個被記載在史書上的地方，更是與朝鮮開國神話──「檀君神話」息息相關！

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

相傳天神桓因的兒子桓雄一直嚮往人間生活，天神就賜桓雄三道天符下凡，到太白山（即今北韓妙香山）弘益人間。於是桓雄就在太白山神檀樹旁，建立了神市，管治人間。

當時，同穴而居的一熊一虎來找桓雄，表示想化身為人，於是桓雄就把一紮艾草和二十顆蒜給了牠們，指牠們只要在一百日內只吃艾草和蒜頭，不照射到陽光，就可以成為人類。過了二十一日後，老虎忍不住跑走了，而熊則成為了一位女子，名為熊女。

熊女因為老公（就是那隻老虎）逃走了，她為了想生子，每日到神檀樹下祈求，於是桓雄就化身為人，與熊女結婚，生下一子，名叫王儉，被稱為「檀君」。半神半人的檀君成為了統治者，建立了名為「朝鮮」的國家，史稱「檀君朝鮮」，定都平壤城，後來遷都至「阿斯達」（平壤附近）。

描繪檀君的畫像。（維基百科之檀君條目圖片）

一千五百年後，中國的商朝滅亡，紂王的叔父箕子東走朝鮮（或傳被周武王封於朝鮮），檀君見箕子到來，決定離開，隱居於阿斯達山上當山神。

神話很多時是人類把事件口耳相傳，過程中加以神化、誇大而成的，檀君神話亦然。首先，記載檀君神話的《三國遺事》與《帝王韻記》均是高麗時代（918-1392）成書，相距檀君朝鮮上千年，相信靠的只是世代相傳的故事。而中國史書中對朝鮮的記載，出自漢代（公元前202-220年），記載的是箕子東走朝鮮。所以有人會認為，檀君神話是大韓民族為了自身的民族認同而虛構的。

箕子為紂王的叔父。（維基百科之箕子條目圖片）

不過，在此小編暫不想談論檀君神話的真偽，倒是想分享當中值得注意的幾點。

首先，《三國遺事》是由高麗王朝國師，僧人一然所著，神話中天神「桓因」與佛教天神帝釋天「釋提桓因」名字相同，這很大機會與一然的佛教背景有關，令他把佛教元素混進了神話。

除此以外，若檀君朝鮮真實存在，那麼很大機會是個政教合一的國家。因為「檀」，又可寫為「壇」，有祭壇的意思，而君則是指國王，所以檀君就是同時兼任了祭司與國王的人。

位於北韓境內的檀君陵。（維基百科之檀君陵條目圖片）

還有一點比較有趣，原來在北韓境內有一座「檀君陵」呢！在朝鮮時代已經有官方對檀君陵加以修復及管理的記載。到了1993年，北韓政府對檀君陵進行發掘，指於陵內發現兩副人骨，經過北韓檢測後，北韓方面指，確認是公元前三千年的人骨，是屬於檀君夫婦的。

「至於你信不信，我反正是信了。」

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與更多作者一同討論喜愛話題。】

作者簡介：煲劇學歷史

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/HistoryinDRAMA/

作者Instagram：@historyindrama

作者個人網站：https://historyindrama.wixsite.com/home

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【阿斯達神話—天神的後裔】」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）