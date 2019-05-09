【煲劇學歷史】不少古裝劇都犯的錯！　皇帝其實不應該戴金色帽

不少人的印象中，古裝劇的皇帝戲服，由頭到腳都是金色為主的。但原來明朝的劇集中，若然皇帝戴上了金色帽子，可不是一件尋常事……

古語有云：「綠帽唔怕戴，最緊要除得快。」在古裝劇界，還有另一種帽要除得快，那就是明代的金絲皇帝冠了！亦即是《皆大歡喜》中，皇上戴了上百集的那一頂帽子。

皇帝的帽子不是全都是金碧輝煌就是對的。（《皆大歡喜》劇照）

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使用帽子、頭巾的歷史源遠流長，而皇帝們使用的帽子款式種類，有冕冠、襆頭、通天冠等等。到了明代，明太祖朱元璋為了一洗近百年的蒙古胡風，極力恢復漢人文化，回復唐宋制度。其中，君主、宗室配戴的帽子「翼善冠」，就是源自唐宋的襆頭。

襆頭原本是用來包裹髮髻的頭巾，綁好後會有兩條帶尾在後面，稱為襆頭腳。後來，頭巾演變為帽子，古人又以襆頭腳玩出不少款式，宋朝時官帽上兩邊長長的「武器」（平腳襆頭），也是襆頭腳一種變奏。

明代的翼善冠有時會加上「二龍戲珠」的飾物。（《女醫明妃傳》劇照）

明代的翼善冠，襆頭腳變得短以及向上摺，有時會配上「二龍戲珠」的飾物。小編覺得造型像兔子耳，而古人就覺得像「善」字，因此命名為「翼善冠」。

劇集上的翼善冠，最常出事的，就是它的顏色和物料。平常人一想到皇帝服裝，通常就會聯想到金燦燦的一片黃色，再加上在明神宗的定陵又真的出土過金絲翼善冠，結果令不少古裝劇中的明朝皇帝，日日戴着一頂陪葬用的冥器而懵然不知！

金絲翼善冠是陪葬用的冥器。（網絡圖片）

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看看明朝皇帝的畫像，他們頭戴的翼善冠都是黑色的，前期的甚至沒有「二龍戲珠」配飾，外表十分樸素，平平無奇，不說也不知是皇帝的裝束。定陵出土的金絲翼善冠，據學者估計，是以陪葬為目的的藝術品，而皇帝生前日常使用的，是烏紗翼善冠。

皇帝應該用的是以黑色為主的烏紗翼善冠，（網絡圖片）

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正如之前在《被世人誤認作韓服的明代服飾》中提過，明朝對朝鮮有賜服文化，因此，如果你有煲過朝鮮歷史劇，相信你對翼善冠並不陌生。除了翼善冠，國王的祭服、文武官員的常服也是按明朝服制，不過，朝鮮只是明朝的藩屬國，所以最高也只是明朝親王、郡王的等級。

作者簡介：煲劇學歷史

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「皇上戴錯帽」​】

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