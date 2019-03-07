【煲劇學歷史】皓鑭傳戲服顏色出錯？原來每個朝代着衫顏色有根據

《皓鑭傳》中，在趙國時角色們的服飾都以白色為主，比起大紅大綠的宮殿服飾，一襲白衣看起來清麗脫俗。但根據歷史，角色們其實都不應該穿白色……

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撰文：煲劇學歷史

不知大家看《皓鑭傳》時有沒有覺得整套劇都有「白雪」的感覺？如吳謹言飾演的李皓鑭，在趙國當女官時所穿的衣服也是紅白色為主；而公主雅、趙王后和趙王等王室成員更是一襲白衣。

李皓鑭在趙國當女官時所穿的衣服也是紅白色為主。（《皓鑭傳》劇照）

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大家或許會覺得在春秋戰國這些上古年代，製衣服技術低，衣服樸素也是可理解的嘛。不過，又爲何是白色而非其它顔色呢？他們有特性偏好嗎？

五德終始說。（作者提供） 其實在春秋戰國時代，甚至在較早前的夏商兩朝，各朝都有所崇尚的顔色，顔色所反映的五行更會影響國運，而這學説為戰國後期齊國代表陰陽家的鄒衍所鼓吹，以五行運行規律解釋王朝更替，也就是大家在中史書上見到的「五德終始說」。 他解釋，夏以木德，故此尚青色；而夏亡於商，金克木，因此商以金，尚白色；而商亡於周，火克金，因此周以火，尚紅色。 故此，其實自黃帝以來，各朝各國都附以「水、火、木、金、土」各德，用五行相剋之說來維持國運。然而，戰國七雄割據，大家同時存在又怎麽計算呢？

原來這個牽涉該國的出身和取向了。如戰國時期的楚國，雖然周室衰微，但始終未亡國，故此不可取締代表周室的火德。於是楚國自己便推演出自己為「炎帝後裔，與黃帝同德」的土德，國旗與服飾則土黃。其他例子如燕國。燕國為周室所封的正宗諸侯，但他們認爲，先祖的周室所代表的火德已衰，作為王族旁支後裔的燕國若承繼火德，這火定必熄滅，要興盛就需反其道而行，於是確定了燕國的水德，旗幟服飾也轉而崇尚藍色。

言歸正傳，那麽趙國呢？原來趙國比較貪心，他們崇尚火木德，以火德為主，木德為輔，希望「木助火性，火德愈烈」，主打色為七分紅三分青，而非電視劇見到的白色！

趙國崇尚火木德，以火德為主，木德為輔，希望「木助火性，火德愈烈」，主打色為七分紅三分青，而非電視劇見到的白色。（《皓鑭傳》劇照）

雖然趙國國色似乎錯了，但秦國尚黑這點，《皓鑭傳》的展現是正確的。小編打此文時，皓鑭還未到秦國生活，但劇照和片頭都可以看到，秦異人登基後以及皓鑭成為秦王后的服裝，也是主打黑色。不過，這點卻與秦的五行無關。

何解？原來有記載戰國七雄中，惟獨秦沒有宣示自己的德性，更因此而被其他國恥笑為荒蠻無王法之地。然而，秦舉國尚黑似乎與秦國祖先偏好有關。據《漢書·律曆志》記載，秦文公外出打獵時曾經捕獲過一條黑色的龍，認爲黑色有利秦國，才令舉國尚黑。

然而，小編更認同一些學者指出秦人尚黑與其圖騰有關。秦人在中原人眼中為好戰且未經教化的西戎，更以黑色玄鳥為圖騰。秦人認爲玄鳥代表的厚重、務實、肅殺，而這與秦人好戰的熱血精神一致，也更合理地解釋秦國崇黑的原因。

秦人祟黑，認爲玄鳥代表的厚重、務實、肅殺，而這與秦人好戰的熱血精神一致。（《皓鑭傳》劇照）

秦始皇統一天下後，為表正統及授命於天，接受了鄒衍的「五德終始說」，自稱以水德君臨天下，克了代表火德的周朝，而秦國一直鍾愛的黑色也就成爲水德的代表色了。

看到這裏，小編就更加相信是學説解釋顔色的偏好，而非學説影響一國顔色偏好。如夏商周或許真的只是開國祖先偏好某色，而非履行某德而選定顔色，但鄒衍就加以穿鑿附會將自己學說合理化。一如鍾愛黑色的秦國，因爲我怎麽也聯想不到爲何黑色與水有關。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【《皓鑭傳》- 青紅皂白黑白不分？】」​】

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