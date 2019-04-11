【家事斷捨離】廚房好亂懶得煮飯　專家：想改變，從整理廚房開始

有人享受下廚樂，有人卻視廚房是家居禁地，只願做「無飯一族」。但是，現實中也有人喜歡下廚，但看到廚房與雪櫃凌亂不堪而失去動力，日本收納教主、斷捨離專家的山下英子，在新書《家事斷捨離》中表示，人們總會被「麻煩」、「懶得動手」、「不想做」的心情纏繞，失去下廚的動力。如果想改變這種心態，山下建議先整理出一個「讓人想站在裏面的廚房」，自然能提升「我現時自己肯造飯」的動力。 山下續指，理想的下廚環境，需要配合主人無時無刻都在變化的心情，但人們其實不擅管理大量物品，故應盡量克制囤積減價食材或物品，再配合「透明收納」方式擺放用具，方便輕鬆拿取，亦是增加下廚動力的好方法。

想增加平日下廚的動力，不妨由整理廚房開始做起。圖為示意圖。（台灣廣廈出版提供）



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以下是《家事斷捨離》的內容節錄：

人們很容易被「好便宜！真划算！」所吸引，結果購買了一大堆沒能用完的食材塞滿雪櫃。圖為示意圖。（Getty Images／視覺中國）

為什麼會不想煮飯？—從打造讓人「想站在裡面」的空間做起

本書內容並不是要傳授「加強料理技術的小竅門」，而是一本「從根本改變下廚想法」的書。

「麻煩」、「懶得動手」、「不想做」的心情背後，是「作業」、「義務」、「不得不做」的情緒在作怪。

要怎麼做才能產生「想吃」、「想下廚」的心情呢？

我前面提過，「分次型家事才是基本做法」。煮飯也是同理可證。最重要的是配合自己無時無刻不在變化的心情去做。只要能明白人心易變是理所當然的道理，就不會「一口氣採購」。因為人類本來就無法管理大量物品。

除此之外，「大容量」食材與調味料等也是盲點之一。我們很容易被「好便宜！真划算！」所吸引，結果購買後反而剩下一大堆沒用完。物品其實有其「適量」限制。

常備菜同樣是「總合型家事」的一種，必須避免這種做法。一般所謂的常備菜，本應指「還剩下一些食材，乾脆拿來做點料理」、「正餐之外的小配菜」的意思。

採取「一口氣購買」、「做常備菜」的行動，結果就是看著食材淹沒廚房，料理檯亂七八糟、冰箱無一絲空隙、甚至連流理檯也堆滿餐具。大家會想站在這樣子的空間裡下廚嗎？如此環境只會讓人懶得動手吧？

遇到這種情況，第一優先就是打造一個「讓人想站在裡面的廚房」。減少物品數量、不堆積東西，也不延遲廚房裡的工作。

料理檯的檯面上維持乾淨寬敞、冰箱的食材擺放一目瞭然，如此一來自然能激起居住者的食欲，讓人打起勁來決定：「煮頓美食吧！」

透明的密封袋子既能節省雪櫃空間，亦能讓人對雪櫃的存放情況一目了然。圖為示意圖。（台灣廣廈出版提供）

不需要有蓋子的容器—一個動作就能取用的透明袋子

塑膠盒這類的密封容器非常便利，各位家中共有幾個呢？

大塑膠盒裡裝著中塑膠盒，中塑膠盒裡還有小塑膠盒。家裡放了上百個塑膠盒，甚至還有塑膠盒專用的收納空間。我時常聽到上述情況。但是，越來越多的塑膠盒，真的有發揮到用處嗎？

我為了預防密封容器增加，刻意把容器收在冰箱，並限定「總量」，最多只放十個小型密封容器（ZIPLOC 商品），以及五個大型盒子。若有煮好的白飯就分成小袋裝後冷凍保存，便於之後使用。

不過，最近我也開始轉向將「密封容器」斷捨離，改用 ZIPLOC 出品的密封袋。這是因為密封容器皆有蓋子，不能立刻取出食材。而且盒子容易上下堆疊，會讓人不經意地越積越多。

前一陣子，我去一位學生家中查看她使用廚房的情形。她的冰箱裡放了三十九元商店購入的雙層抽屜托盤，設計成需要拉出托盤才能拿取放在裡面的東西。

不過她打開冰箱時，卻是直接伸手進去拿食材。動作到此結束，抽屜托盤失去了伸縮的功能。換句話說，她並不需要收納托盤。雖然商品廣告高唱著「拉出收納托盤，生活更便利」，實際使用時卻沒有「拉出」的動作。

正因如此，我個人偏愛使用密封袋。米我也是用密封袋保存。最初先裝在兩公斤裝的大容量袋子，等米量減少後，再分裝到小袋子。

我家中的冰箱門架上還夾了八個強力夾，這是用來封裝沒使用完而裝袋的食材。當俯瞰檢視冰箱時，夾子就能提醒自己「這個只吃到一半」。

洗臉檯的東西放得井井有條，自然能快速拿到想要的物品。（台灣廣廈出版提供）

「透明收納」一清二楚

封箱膠帶也收到透明的袋子裡

密封袋不只能活用於冰箱區。把黏人的封箱膠帶放到密封袋就不會亂黏東西，毫無壓力。

洗臉檯的東西也要一個動作就能拿取

洗臉檯會用到的東西分類整理後放到透明玻璃杯，並收到洗衣機上的櫃子裡。實現「打開櫃門就能拿到東西」的目標。容易弄丟的梳子、刷子都放在一起。

書名：《家事斷捨離》（台灣廣廈出版）

作者：山下英子

日本一般財團法人斷捨離代表。雜物管理諮詢師。

出生於東京。早稻田大學文學院畢業。學生時代接觸瑜伽行法哲學「斷行・捨行・離行」，從中領悟「斷捨離」的概念，將之運用於「整理術」中，打造出任何人都能夠實踐的自我探索法。斷捨離同時是一種促進思考新陳代謝的思維切換方法。

譯者：鍾雅茜

出版社：台灣廣廈有聲圖書有限公司

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。