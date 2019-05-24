紅椅印褔字　空姐貼心冚黃被　台客嚇醒：好似畀人推去火化咁

搭飛機時，空姐常會貼心幫忙旅客蓋上棉被以免着涼，不過大家有想過要慎選棉被顏色嗎？有網友在爆料公社PO文表示，搭乘商務艙睡着時，空姐幫忙蓋上棉被，她卻瞬間嚇醒，因為棉被是「黃色」的，加上椅背上的「福」字…讓她覺得「要被推去燒了！」原PO還提到，飛機起飛時一直發出怪聲音，真的很恐怖。

（圖片來源：爆料公社）

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這個奇葩idea到底是誰想出來的

「這不是往生被嗎= =」 「椅子和被子顏色都不對阿」 「椅子還寫福，整套的耶」 「往生被的顏色...搭上紅色椅背上的福...躺好蓋滿...」 「椅子上的福字在這時候太不適合了吧！整個感覺很差」 「感覺真的很像壽終正寢」 「這個椅子跟棉被絕妙的搭配，不知道是何人挑選跟決定的@@」

這架班機...還有其他special的嗎

「飛機音樂有佛經嗎？」 「請問飛機餐是三牲四果嗎」 「飛機上不會剛好放大悲咒吧！！」 「記得蓮花要摺108朵...」 「有幫你從頭蓋上嗎？XD」 「空服員幫你蓋好蓋滿嗎？從頭蓋到腳嗎？」

網友笑言 :「感覺真的很像壽終正寢」（圖片來源：爆料公社）

不用害怕！只是聯名限定款（誤）

「殯葬業跨足航空業」 「殯葬業跟航空業聯名款無誤...」 「這應該是和殯葬業者聯名的機艙」 「哪家航空阿，跟殯葬異業聯盟」

黃色是尊貴的顏色～古代only帝王可用

「黃色是好顏色 可別想太多！」 「黃色是以前帝王才能用的顏色呢」 「黃袍加身，要發了～」 「在古代只有帝王才能用黃色，是尊貴的象徵」

有網民笑安慰稱，「在古代只有帝王才能用黃色，是尊貴的象徵。」。（《如懿傳》劇照）

搭飛機無非就是希望一路平安，但看到這樣的配色，想必許多人都會覺得哪裏怪怪的，好像不太吉利。不過當初設計者可能沒有注意到「眉角」，大家就當作博君一笑～別太認真啦。

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