【好人好事】台貨車司機遇落魄露宿者　即掉頭轉贈便當：願付罰單

幫助陌生人，說出口容易，做起來很難！台灣一名職業貨車司機，在公路上看到一名落魄露宿者在路邊坐着，決定在路口「U-turn」掉頭，下車將自己的便當轉贈對方，更坦言願意承擔違規罰單。司機隨後將事件分享到facebook，指了解「餓的感受」，內心難過選擇下車，明白很多人在路上討厭貨車，「但大部分司機內心都是善良的」。這個好人好事帖文引來許多人大讚，更有不少女網民直呼「大哥帥慘了」。

暖男司機突然停車將自己的便當送給露宿者。（fb群組「爆廢公社」影片截圖）

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這名司機在fb群組「爆廢公社」發文，說知道很多道路使用者都討厭大車，「但大部分的司機內心都是善良的」。從他上傳的行車影片所見，他駕貨車在路上突然「U-turn」掉頭，接着將車子停在路邊，似乎是發生什麼故障。但其後他拿着一個膠袋下車，走到路邊一個露宿者身旁，露宿者馬上起身，他將袋子遞給對方。露宿者起初拒絕，但見司機堅持就決定收下，並一直點頭目送司機回到車上。

露宿者一路站着目送司機離開，網民大讚他亦很有禮貌。（fb群組「爆廢公社」影片截圖）

司機指，遞給露宿者的是自己當天的便當，當日駕車見到那位先生蹲在路旁，「其實內心是難過的，那時候已經從他面前經過，我有注意到袋子裝的是寶特瓶（膠樽）」，看到對方身無分文，就在前方路口再次迴轉，因為平日駕貨車很難停車吃飯，「我知道餓的感受，既然有緣分能相見，我就會幫忙」，並將便當送他，給別人一點溫暖，「也由衷感謝他的付出讓環境使得更好（拾膠樽）」、「我的一餐可能是你不知道多久的一餐」。

司機承認自己違反了交通規則，但也願意付違規罰單。網民看完帖文並沒有怪責司機，反而大讚他的無私付出，「很正面的能量」、「好心有好報」，亦有人指該名露宿者很有禮貌，「路邊大哥也很有禮貌，拿到便當也不敢馬上坐下，站着目送暖男離開」。