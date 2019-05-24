台妻睇醫生驚見超囂張牌匾　「光之男醫」背後真相令人爆笑

台灣有丈夫網上分享妻子烏龍事，令網民笑爆。他指日前帶身體不適妻子看醫生，到診所掛號後妻子突然變得生猛，稱醫生封號極為勁爆，牌匾寫上「光之男醫」，丈夫大感震驚轉頭一看，才發現原來是妻子傻傻調轉來看，才出現這個大笑話。

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這名台灣丈夫在事件發布在BBS討論區，以「【眼殘】中二的醫生封號」為題，其實中二為日本網絡潮語，意指一些活在自己世界的人，台男他聽到妻子稱醫生叫「光之男醫」時，忍不住「帶着不可思議的心情轉過頭來想看看是什麼威猛的稱號」，才發現只是妻子看錯。

中文字從右看到左，有台灣人妻看錯鬧出笑話。（BBS帖文圖片）

他解釋原來妻子把句子調轉來看，更看錯了字，人家寫「醫界之光」，他的超醒目老婆卻看錯成「光之男醫」，最終他也只能笑一下，叫妻子「你趕緊吃藥吧」。

網民都說被這名烏龍妻子笑死了，有人爆笑指其妻看句子以英文習慣看，可見是英文勁人，戲稱他的妻子真的有需要看看醫生，又有人指如醫生是光系，那黑暗系的人就不能去看醫生了；另有眼利網民更指，鏡匾中醫生名為馬慧如，應是女醫生，笑其妻真的錯得太離譜。

（BBS討論區）