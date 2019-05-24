「喜歡他到不得了」　日21歲女狠插男友人腹部　稱太愛對方想殉情

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喜歡一個人，應該是設法想保護對方免受傷害。日本東京新宿一名自稱「高岡由佳」的21歲女子卻相反，日前（23日）用菜刀狂刺男友人的腹部，令對方重傷。她被捕後，竟供稱是因為太喜歡對方，「喜歡他喜歡到不得了」，更打算殺死對方後自殺，一起殉情。

東京新宿一名21歲自稱叫「高岡由佳」的女子，日前用菜刀狂刺男友人的腹部，令對方重傷。（JNN片段截圖）

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據日本媒體報道，該名自稱叫「高岡由佳」的疑犯於前日（23日）下午4時半左右，於新宿的住宅內，涉嫌用菜刀不停刺向20至30歲男友人的腹部，男友人被刺最少兩處，負傷乘升降機逃到大廈入口處倒下，高岡由佳其後亦趕至他倒下的地方，當時她身上沾滿血，站在大廈入口位置。

警方到場以涉嫌殺人未遂將高岡由佳拘捕，該名男子現時身受重傷，仍在醫院深切治療部留醫。警方消息人士指，高岡由佳承認犯案，供述自己因太愛該名男子，「喜歡他喜歡到不得了」、「在殺死他之後我都打算自殺」，警方亦正從感情糾紛方向調查事件。

事發現場留有大量血迹。（JNN片段截圖）

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高岡由佳被捕一刻被傳媒拍下，雖然事件駭人，不過網民的重點卻錯誤放在疑犯的外貌，不少人認為高岡由佳是個美女，而她上警車後亦似乎完全沒有悔意，更面帶笑容，令不少網民覺得她笑得非常詭異。

（共同社、TBS News、FNN）

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