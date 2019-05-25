自從人類發現可以用手機上網看成人電影（AV）後，電話熒幕的尺寸愈來愈大。不過方便同時帶來危機，前TVB體育記者伍家謙不時在個人facebook專頁上分享「麻甩佬的難題」，日前他又有朋友遇上世紀困局，伍指朋友用手機觀看AV後沒有關掉browser（瀏覽器），到外母家吃飯的時候，手機竟自動連結了外母家的藍芽喇叭，朋友一開電話，結果全廳充斥着女優的呻吟聲，全家人非常尷尬，請教網民應該如何拆局。

伍家謙上載Whatsapp對話截圖，指有朋友的電話連結藍芽喇叭後播出AV聲音，令全家尷尬非常。（伍家謙fb專頁圖片）

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伍家謙近日在facebook不時分享「麻甩佬的難題」，引起網民熱烈討論，他也笑言「麻甩佬群組永遠充滿歡樂」。（資料圖片）

從伍家謙上載的WhatsApp對話截圖，朋友表示自己之前看完AV後，直接將手機熒幕鎖上，未有關掉網頁瀏覽器。之後他和老婆到外母家吃飯，手機可能因為之前曾經連結外母家的藍芽喇叭，所以手機再次自動與喇叭同步，「我一開電話，啲呻吟聲充斥晒成個廳」。

本來正正常常的一頓晚飯，氣氛突然變得十分尷尬。朋友問：「點拆好，我老婆黑X晒口面，餐飯而家好X靜」，不過亦提到「我外父忍笑忍到面都紅晒」。伍家謙就笑指，「麻甩佬群組永遠充滿歡樂」，而且「相比呢劑，上次Marvel嗰單真係碎料」，他自己笑了最少半個鐘，更連水杯都打翻了。他認為，唯一解決方法就是「叫外父捱義氣頂咗佢」。

除了伍家謙獻計，不少網民都幫手諗計解圍，方法超級爆笑：

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手機連接藍芽喇叭播放音樂或電影十分方便，不過隨時引起尷尬事件！（資料圖片）