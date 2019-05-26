陪友人如廁　普通話男闖The One女廁　網民斥離譜：點包容呀？

遊客到訪其他地區時，如不知當地規矩而誤闖禁區可能情有可原，但男子陪女友人進入女廁，相信不會不知違規吧？有網民於facebook上載相片，表示昨日（25日）在尖沙嘴The One商場目擊一名操普通話的男遊客，竟然陪同2名女性朋友進入女廁，其間逗留數分鐘，事後3人若無其事離開，令樓主相當憤怒，坦言不能接受：「點包容呀？講緊女性安全問題！」不少網民批評行為離譜，更直指樓主應報警。 The One商場回覆《香港01》時承認當日商場管理處接獲相關投訴，但因接報時該男子及其女友人已離開，故職員到場後未有任何發現。商場人員及後聯絡警方協助調查，並曾於涉洗手間搜查，未有發現任何針孔式攝錄機或者其他可疑物品。商場已就此事加強各樓層之保安員巡邏及洗手間清潔員服務，亦要求員工如見到任何人誤進洗手間，應立即警示該人士並通知上級作出支援，商場亦會加設告示提醒此為女士專用洗手間。如客人遇到同類情況，可致電廿四小時保安熱線，以便商場提供協助。

樓主表示昨日於尖沙嘴The One商場一女廁內，目擊1名男遊客跟隨2名女性朋友進入女廁，更逗留了數分鐘，等待朋友在廁格「方便」。（fb群組「香港交通突發報料區」圖片）

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該網民於fb群組「香港交通突發報料區」上載2張相片，表示昨日上午約11時47分，在尖沙嘴The One商場女廁內，目擊2名操普通話的女遊客進入女廁，而同行的1名男士亦跟隨她們，更於女廁內逗留了數分鐘，等待朋友在廁格「方便」。他的行為隨即惹來其他女士側目，之後他待朋友出來後，3人若無其事般離開。

內地男的行為隨即惹來其他女士側目，待朋友出來後，3人若無其事般離開。（fb群組「香港交通突發報料區」圖片）

樓主怒斥男遊客無恥：「成日叫包容佢哋，今次係點包容呀？講緊女性安全問題！個男人無理由唔知係女廁囉！離晒譜！」她亦指，事後有向商場保安投訴及要求作出跟進。

事件引起網民熱議：

不少網民見狀力撐樓主，紛紛留言批評其行為過份，「即刻報警啦」、「今次商場真係要正視投訴，點知條友有冇裝cam偷窺」、「冇諗過佢哋冇文化到呢個地步」、「佢扮無知咋，3歲都知男仔唔可以入女廁啦」。有女網民更呼籲各位女士要保護自己，「如在女廁見到男人，請姊妹們大叫再大叫，再一步行動就之後再決定」。

（fb群組「香港交通突發報料區」）