【人情公價幾多錢？】台男睇婚宴數簿　驚覺最少8人僅付200台幣

出席結婚飲宴，做幾錢人情禮金最令人頭痛，網上更不時流傳「人情公價」讓大家參考，但最後付多少，還得看個人決定。有台男在網上爆料，指日前參加親戚婚禮，發現最少有8個紅封包只付200台幣人情，即僅約50港元，「第一個200還是兩人合包」，即每人僅100台幣，令樓主驚嘆「真的是開眼界了」。網民留言均指「實在太扯了」，反問「是仇人嗎」、「當去吃路邊攤嗎」，亦有人認為或是賓客與新人已有回禮約定。

一名台男發現婚禮的人情簿上顯示，有多個人只付200台幣人情。（fb群組「爆廢公社」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

樓主在fb群組「爆廢公社」上分享，說數天前參加親戚的婚禮，被主人家請去幫忙招待客人，其表妹就幫忙收禮金。他忙了一會兒後去看禮金簿，整個人立即呆住了，原來簿上寫着有好幾多個人都只付了200台幣的人情，少得可憐。

↓↓↓ 網民咁樣講： ↓↓↓

他遂問表妹有沒有寫錯，表妹一再確認後他大感詫異，「我都不知道現在結婚禮金的行情已經跟隨台灣經濟一路往下滑了」，「前前後後應該有8個200，第一個200還是兩人合包」。

他說以往只是看新聞曾聽過有類似情況，「這次真的是親身經歷，真的是開眼界了！」他更建議其他準新人，如果看到賓客包800、1200元的就不要嫌棄，「真的很多了」。

人情應該付多少錢，從來是一個大問題。（資料圖片）

有網民即時為主人家計計數，指婚宴每席最平都要1.3萬台幣（約3250港元），如果2個人出席只包3000台幣（約750港元）就已經很低了，就算交情不深都應該要包1600至2000台幣（約400至500港元），200台幣屬「仇家級」，真的是不可能出手。

去年台灣網上流傳的人情公價，一般按婚宴地點及相熟程度定價，如一以一般餐廳來說，閨密級好友公價是3600台幣（約900港元），關係不錯的是2000台幣（約500港元），不太熟的則是1600台幣（約400港元）。