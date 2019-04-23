參加婚禮時「做人情」（付禮金）講的是心意，但總有新人睇錢多過睇情。有澳洲女子網上發文，稱與丈夫專程飛往美國參加閨蜜婚禮，除做人情外更買了訂做的蠟燭作為禮物，但她事後收到新婚閏蜜電話，對方稱其人情金額不足夠，又指她送的禮物不合心意，要求她補回「標準人情」的差價。樓主聞言相當憤怒，直言無發接受，最後更怒極與對方絕交。

澳洲一名女子早前參加好友的豪華婚禮，沒想到好友婚後竟投訴禮金太少，要求補差價。（《新娘愛鬥大》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該名澳洲女網民早前於「Reddit」討論區發文，稱幾星期前與丈夫專程飛往美國參與閨密的婚禮，兩人準備了200美元（約1560港元）禮金，並購買價值75美元（約585港元）的訂做蠟燭作為新婚禮物。她形容好友的婚禮非常豪華，邀請了不少賓客，除場地佈置得很漂亮及預備精緻的食物和餐酒外，婚禮上更有煙花效果，最後閏密與丈夫乘搭遊艇前往度蜜月，令人相當羨慕。

樓主對好友的要求感到驚訝，稱自己聽到電話時憤怒得直接收線及決定絕交。（《新娘愛鬥大》劇照）

正當樓主為好友找到幸福而高興時，突然收到對方致電，她原本還以為是「感謝電話」，沒想到對方卻是專程打給她指她「封的人情不足夠」，並指其婚禮場地收費為每位250美元（約1950港元），成本遠比她送出的那份「孤寒」禮物的價值高得多，因此她算是倒欠300美元（約2340港元）才合乎「標準」。

樓主最初還以為閨密開玩笑，但聽到對方認真的語氣，感到驚訝又憤怒，久久未能回應。她於是發文向網民訴苦，指事前已知好友喜歡另一款大型蠟燭，但礙於價錢太貴，才買了較小的款式，加上澳洲的文化一向不會付上大額「人情」，而200美元對她及丈夫來說已非小數目，故直指對閨蜜的反應「根本無法接受」，稱自己當時憤怒得直接收線及決定絕交，「她現在是前閨密了」。

+ 2

不少網民看過帖文都力撐樓主，直指「我認為付出與婚禮費用要一樣的概念是愚蠢的」，「你的朋友根本是忘恩負義」，「缺錢的話就不要結婚啦還辦那麼豪華」，「該學的是如何拒絕參加婚禮，而不是費心去送禮物」。

有網民諷刺稱樓主的前閨蜜當初應在婚禮場地外設立售票處以確保收支平衡，相關討論非常熱烈，惟樓主後來已將帖文刪除。

（「Reddit」討論區、每日郵報）

第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博）將於5月3至5日在九展舉行。（01製圖）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁