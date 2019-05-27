敬業！台油站男跪地刷踎廁被封「洗廁所職人」　網民：老闆快加薪

人有三急，尤其出玩遊玩的時候，下車第一件事就是「找廁所」，紓緩膀胱壓力。而在使用風景區的公共廁所時，難免遇到垃圾堆滿、地板濕滑、散發異味的廁間，讓人不禁抱怨連連……不過看到加油站員工這樣掃廁所，想必之後都會抱着感恩的心使用吧！

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跪着刷廁所實在太敬業！老闆還不快幫他加薪！

「我之前也看過，我整個尿縮回去不敢上」、「謝謝這位員工的付出」、「這就是態度，辛苦了」、「這才叫『職人』」、「清潔工作一直是很令人佩服的行業」、「老闆快幫他加薪」、「真的用不下去，好盡責的人員，辛苦了」

不少加油站打掃都這樣…乾淨到讓人不忍弄髒

「為了顧客使用的品質，不少加油站打掃都是這樣的徹底……by也經歷過的自己」、「台東有間加油站進去還要脫鞋的，超幹淨⋯害我都不敢進去大便」、「我之前在屏東一家加油站廁所要換室內拖，廁所真的非常非常乾淨呀！」、「科學園區的阿姨也是這樣打掃呢！真是辛苦他們了」、「我們加油站要一塵不染，地板要全部用清潔劑刷子刷過一遍，然後在沖水沖掉，鏡子不能有任何水漬和汙垢，每天早上和晚上都要刷，只是不同人掃罷了，維護公共廁所的乾淨大家都有責任」、「我也不喜歡公司規定要用手刷廁所，年輕有待過一家餐廳，要求蹲式馬桶用手拿菜瓜布刷，雖然有戴手套，但是，我過不去啊～～～～」

這種掃廁所方式 讓人回憶起當兵的時光…

「當兵的時候也這樣清廁所……馬桶還要可以反光」、「想當初當兵時還用菜瓜布跟牙刷去刷馬桶」、「當兵不也都是這樣刷嗎？」、「除了國軍，還真沒看過打掃廁所那麼敬業的」、「以前當兵時，是這樣清潔廁所的沒錯」

（圖片來源：爆怨公社）

啊不過，伯伯好像不是在掃廁所欸…

有網友火眼金睛，發現廁所牆壁亮晶晶像新的一樣，清掃的員工腳上還穿着膠鞋，似乎是貼磁磚的師傅在收尾，而不是刷馬桶啦！

「磁磚鋪設，工程收尾中？」、「這是泥工收尾抹縫完清潔吧！我猜啦，我是做設計的⋯」、「會不會是貼磁磚的師傅」、「專業技術規定的，磁磚水泥填縫，海棉清洗水泥啦」、「看樣子好像是剛施作完土水等待驗收，在做最後清潔。不管是清潔還是工程施工，都是很盡心盡力的工作，辛苦了……」、「應該是防水的不然就磁磚的，看鞋子應該是」

不管是施工收尾還是刷馬桶，維護廁所清潔是大家的責任！

「愛惜使用吧…請尿準、洗廁所很辛苦的」、「各行業都有辛苦的地方，對於清潔業真的要有更大的體諒包容」、「專業，以後上廁所，要小心」、「辛苦了，真的，上廁所保持乾淨」、「真的辛苦了，希望去使用廁所的都能繼續保持整潔。不要再亂噴了！」

不管影片中的大叔是否為清潔人員，日常中不少加油站、餐廳、便利商店都會要求員工戴手套拿菜瓜布去刷馬桶。想想自己家的馬桶，要刷還要捏着鼻子，這些人為了廁所的乾淨整潔犧牲多大，上廁所怎麼能不愛惜使用呢？不管男女，好好瞄準不要亂噴啦！！！

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