台設計師出軌致小三墮胎自殺被索償　再告老婆追回瑪莎拉蒂跑車

出軌的男人在感情與財政上都可能陷入混亂！台灣名設計師陶繼綱近月接連因感情問題被告上法庭，他婚內出軌搭上楊姓女子，對方聲稱6年前與其同居並兩度墮胎，後才知陶在3年前與他人結婚，楊女為此仰藥輕生，獲救後向男方索償。事件備受網民關注之際，陶繼綱卻化身原告，提出民事訴訟向妻子追討車價逾百萬港元的「瑪莎拉蒂GT4.2」跑車，獲判勝訴。

被小三提告索償後，陶繼綱今次成為原告，提民事訴訟向妻子追討名車。（陶繼綱fb圖片）

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據陶繼綱的網上介紹，他曾獲建築金石獎及傑出設計金鼎獎，在室內設計界有相當高知名度。近年他屢因感情問題鬧上法庭，其中一名姓楊女子去年爆料，自稱讀大學時在餐廳打工，因而認識用餐的陶繼綱，兩人短暫交往後分手，至2014年重逢再次交往，並共賦同居。

楊女指曾為男方兩度墮胎，惟至2017年發現男方常失蹤，追問下才知對方竟背着她結婚生子，她因而崩潰一度仰藥自殺，獲救後決告陶男侵害她「貞操權」，並索償100萬台幣（約25萬港元）。

案件審理時，陶繼綱辯稱與楊女拍拖時早就說明不會跟她結婚，兩人關係只是「貪圖一時歡愉」，又指2016年結婚時與楊女已同居，楊女有很多機會看到其身分證等資料，而兩人外出時也曾有友人笑他「怎麼不是帶老婆」，認為楊女應該自始就知道他結婚的事。至於賠償問題，陶繼綱指交往時已在楊女身上花了200多萬台幣（約50多萬港元），連楊女買車也是向他借錢。

陶繼綱被指與一女子交往數年後，暗中另娶他人，結果引來女方提告索償。示意圖。（Getty Images ）

法庭一審判陶繼綱需向楊女賠60萬台幣（約15萬港元），案件二審仍判他敗訴，最終需向楊女賠償40萬台幣（約10萬港元）。三角關係引爆訴訟戰，陶妻劉女曾告小三楊女妨害名譽，但法庭判楊女無罪，而陶繼綱因不滿楊女在網上留言諷刺影射他而再提訴訟，但法庭認為女方說法屬實而判其無罪。

陶繼綱近日再次成為成案中人，這次他是原告，被告的卻是其妻子劉女。據報陶繼綱提出民事訴訟，指2016年未與劉女結婚前買入「瑪莎拉蒂GT4.2」跑車，車價達625萬台幣（約156萬港元），因他常在內地工作故把車借名登記在劉女名下，惟去年7月發律師信終止借名時，對方卻拒絕還車。

劉女辯稱拍拖時兩人常共同參與公益活動，男方想送車給她，惟她拒絕，才改為借名登記，現時她仍持續參加公益活動而需要用車，反對男方終止借名。法庭認為按借名契約條款，男方可隨時終止借名，女方則需辦理相關過戶，故判處劉女敗訴。

(《自由時報》)