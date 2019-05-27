奇案！山西男趕唔到巴士　坐的士狂追截停　捧西瓜砸暈巴士司機

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趕不上巴士是每天都會上演的場面，不少人只能死死氣等一下班車，或者改乘其他交通工具，但山西卻發生因追巴士釀成司機遇襲奇案。日前當地一名男子未能趕上巴士，竟憤而坐的士追截至巴士停下，男子隨即拿着一個大西瓜衝上巴士，把西瓜直砸向司機頭上，然後再上前毆打，令司機當場暈倒。

男子從的士走出，再衝上巴士，高舉一袋大西瓜砸向司機。（微博影片截圖）

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事發於本月19日，在山西呂梁市文水縣一名男子因未能趕上巴士，即改乘坐的士追截。巴士司機指，當時見一輛的士突然在前方切線，他只好急急停車，當時他還以為有人要上車，於是打開車門。

從巴士上的閉路電視可見，一名男子從的士落車，再衝上巴士，高舉一袋東西砸向司機，再多次掌摑和拳打司機。原來男子用一個西瓜直砸向司機頭上，幸司機還有些意識，及時拉上手掣，之後男子向司機太陽穴位置打了幾拳，司機暈倒趴在軑盤上，地上則遺有一個破裂了的西瓜。文水縣警方事後已介入調查。

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巴士司機被西瓜砸頭再毆打，當場暈倒趴在軑盤上，地上有一個破裂了的西瓜。（新京報影片截圖）

不少網民都直斥傷人者的行為太衝動了，「打車（的士）追公交，這暴脾氣」、「司機再錯也不至於拿西瓜砸人頭，這是故意傷害，而且由於公交司機的特殊工作，這相當於謀殺一車的人」、「現在公交車司機都成高危職業了」、「蓄意傷害一車人，進去面壁思過半個世紀吧」。

（鄭州晚報）

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