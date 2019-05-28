澳洲狠夫夢想追求姨仔　殺妻挖洞埋屍　官斥懦夫判監禁23年

澳洲珀斯（Perth）37歲男會計師桑達特（Ahmed Dawood Seedat）去年8月趁着兩名孩子熟睡時，用車輪扳手（wheel brace）將32歲妻子優素福（Fahima Yusuf）殺害，然後在後院挖洞掩埋屍體。警方經調查後，懷疑桑達特是為了和姨仔在一起而動殺機，案件周一（27日）判刑，法官形容罪行殘忍冷血，且是懦夫行為，判處被告監禁23年。

桑達特與優素福原育有一對分別5歲及2歲的子女，他在殺害妻子後，企圖在埋屍的地方建游泳池令遺體永久消失，並向孩子和鄰居訛稱優素福去了英國接受眼科手術，對外父則說她離家出走，甚至請朋友冒充警察致電，向外父保證其女身是安全的；在面對優素福的妹妹，桑達特卻哭訴另一版本，訛稱妻子背棄婚姻離他而去。

警方最終在優素福失蹤四日後發現其遺體才揭發血案，桑達特的律師斯坦迪什（Bernard Standish）早前表示，被告對妻子來說已經失去吸引力，而且沒法滿足其性需求；桑達特則聲稱，當日妻子情慾高漲，試圖強行性交，他出於自衛才錯手殺人，而妻子的最後遺言是「我愛你」。

法官費安尼卡（Bruno Fiannaca）表示，桑達特的說法令人難以置信，認為這是桑達特為了追求妻子的妹妹，才不惜殺害妻子的一項有預謀犯罪。證據顯示，桑達特事前曾經在Google上搜尋「如果信奉伊斯蘭教的姐姐死後，你能嫁給你的姐夫嗎？」，以及「如何火化屍體」、「活埋」和「殺人最好的地點」等關鍵字眼。

法官指出，桑達特的犯罪手法雖然拙劣，但明顯是經過計算，「你設想過跟你妻子的妹妹會有將來，你想和她建立關係」。桑達特最終被判監禁23年，其對子女的撫養權亦遭剝奪。