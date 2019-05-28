主人家中裝IP Cam　小黑貓驚覺天花有唔妥　凌厲眼神制敵揭被偷拍

永遠不要低估主子的能力！不少貓奴都會在家安裝家居攝錄機（IP Cam），隨時了解主子的情況，有貓奴分享家中超醒目主子揭發被偷拍的瞬間，小黑貓衝前試探敵陣，後方的Big Boss小白貓則淡定地留守床上，兩人神態爆趣，令人忍俊不禁。

這條貓貓發現偷拍鏡頭的片段，笑壞不少貓奴。（fb「愛貓聯盟」截圖）

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這則極有趣片段，由台灣貓奴在fb「發貓聯盟」發布，她家中養有Q寶、妹寶兩隻貓寶貝，不時分享牠們的生活點滴。

這次的片段不過25秒，當中可見小黑貓突然發現近天花板上方出現不尋常的東西，牠即跳上去查探，手鼻並用，不時以疑惑的眼光打量，充滿警覺性。

最有趣是後方的小白貓，淡定留守床前看着小黑貓在忙，靜候對方回報情況，甚有幕後大佬的感覺，主人也笑言不動聲色的牠，就像是見過世面的孩子。

主人直指看了很多次仍然覺得可愛又好笑，不少網民大表同意，有人形容小黑貓是好奇寶寶，而且「好有戲」，有人分享曾在家中裝上同樣的cam，惟被主子一手撥到地上，該名拍片的主人即回覆指，原來她早有準備鎖定了，所以不怕鏡頭被打飛。