政府機構午飯時份無人接電話　野蠻阿姐：你哋邊可以有食飯時間？

不論是什麼工作，吃飯是基本人權吧？有公務員投稿到facebook專頁表示，指常遇無理巿民，其中一次接到電話，對方投訴中午致電時無人接聽，他遂耐心解釋當時正值午飯時間，沒料被對方質問：「點解要食飯？」甚至直指「你哋邊可以有食飯時間？」令樓主十分氣結，慨嘆就算政府表現令人失望，惟作為公務員的他，「都係打份工，都要食飯㗎！」

不論職業，所有打工仔總有權吃飯吧？（資料圖片）

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該名公務員投稿到fb專頁「西客之道 Hispitality Secret」，指其部門下午1至2時是食飯時間，同事會暫停接電話，連櫃位都會鎖門暫停運作，當然偶爾會有巿民在午飯致電，但並不多。

樓主指有一次午飯時間電話長響，因太長時間無人接聽，更飛到第二個查詢電話。其後踏入下午2時的工作時間，樓主接聽電話時，對方第一句即說「終於有人聽」，他如常自報部門及問對方有何需要幫忙，沒料來電者即質問剛才為何沒人聽電話，樓主遂解釋辦公時間安排，又指剛才是午飯時間，但致電的女士未有理會，更反問：「點解要食飯？」

公務員也是打工仔，一樣有食飯的權利。（資料圖片）

+ 4 + 3 + 2

樓主聽到對方的問題即時呆了一下，只能回應指食飯時間無人手聽電話，對方仍然不忿氣，再問：「你哋邊可以有食飯時間？」樓主雖感無奈，但也不願多作爭辯，只好詢問對方有何查詢，望盡快收線。樓主其後指來電者是其他機構的員工，只是想核實查詢電話，嚴格來說不算是有事想查詢的市民。

樓主慨嘆明白市民對政府感到失望，但也想提醒網民,，其實公務員也只是打份工，也有吃飯的需要，希望大家可體諒。有自稱任職空少的網民表示亦曾遇類似情況，當他派餐後在廚房站着吃飯，竟被經過客人指：「原來你哋都會食飯。」令他感到無奈。有網民不止吃飯像是犯了錯，客人常覺得收工也是錯，不時臨關門才有客人殺到，對方往往一聽到店舖要關門就發難大鬧「收工大晒呀！」，令打工仔也忍不住火滾起來。

（西客之道 Hispitality Secret）