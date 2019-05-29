巴國新娘嫁中國有錢人　婚後才知是鴨農　「連像樣的廁所都冇」

巴基斯坦伊斯蘭堡（Islamabad）22歲少女坎瓦爾（Rabia Kanwal）今年2月嫁給33歲中國山東男子張書臣，起初她以為嫁了個富有老公，從此離開貧民窟過好日子，然而婚後才知對方是個貧農，家中甚至連像樣的廁所也沒有，坎瓦爾憤而提出離婚。

坎瓦爾在貧民區長大，經介紹下認識了到當地旅遊的張書臣，當時他訛稱自己是一名「有錢的農場主人」。兩人雖然語言不通，但透過翻譯軟件溝通後，男方給坎瓦爾的父母留下不錯的印象，最終雙方決定談婚論嫁。坎瓦爾說：「我父母稱鄰居的女兒在中國很快樂，所以我也應會快樂」。

坎瓦爾經其他人介紹而認識到巴基斯坦旅遊的張書臣。（Twitter@Daily News圖片）

聲稱被反鎖在房中兩日

兩人在巴基斯坦舉行婚禮，然後坎瓦爾隨丈夫回到中國山東省東張村，本來她對新婚生活滿懷希望，豈料夫家原來是務農的，而張書臣口中的「大規模農場」其實是一般農戶的養鴨場，而且住所偏僻簡陋，連一個像樣的廁所也沒有。更甚者，張書臣假裝是穆斯林，坎瓦爾說，張書臣向她背誦過穆斯林的第一信條，「但我從未見過他禮拜，連去到伊斯蘭堡著名的費薩爾清真寺（Faisal Mosque）時都沒有見過。」

坎瓦爾表示，張書臣的家人曾將她反鎖在房中兩日，企圖逼她留下來，她於是想辦法聯絡巴基斯坦大使館，最後成功獲救回家，現正辦理離婚手續。她稱，待在中國的八天「很可怕，無法用語言形容」，而且「寧死也不願和他（張書臣）一起生活」。

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給了11.5萬港元介紹費

張書臣否認曾強逼坎瓦爾留下來，但承認當初給了婚姻介紹人1.45萬美元（約11.5萬港元）費用，並聽信對方建議，訛稱很有錢和信奉伊斯蘭教。他無奈地稱，如今婚姻告吹，只好繼續好好養鴨過日子。

坎瓦爾已算很幸運，據報道，最近至少有150名巴基斯坦女子向當局投訴，聲稱被假婚姻騙到中國去，有的更被逼在酒吧和俱樂部等地方工作，甚至賣淫。人權觀察組織（Human Rights Watch）中國部主任理查森（Sophie Richardson）指出，越來越多的證據顯示，巴基斯坦女性有遭受性奴役的危險，巴基斯坦和中國都應該認真對待有關問題。