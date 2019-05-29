深圳按摩大媽中風半癱　「痛是刺激穴位」　店方拒賠：是她瞞病史

不少香港人都愛到深圳按摩鬆一鬆，沒想到會有按到中風半癱風險吧。有內地大媽到深圳一間聲稱五星級的養生館按摩，沒按多久即感不適已不能翻身動彈，送院後診斷為中風，半邊身癱瘓。她批按摩師大力按其頸椎，店家則辯稱大媽曾中風卻沒事先說明。

大媽按摩出事，送院診斷是中風。（深圳商報）

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內地傳媒報道，55歲劉姓大媽本月中到深圳一間養生館按摩，她指曾遇車禍有過腦震盪，按摩前向按摩師說明，對方按摩時仍用很大力，用手踭按壓其頸椎，她曾說太痛受不了，對方卻說痛是刺激穴位，按了20多分鐘後，對方要求她轉身，惟她已動不了。她指事後曾提出看醫生，店方不願仍繼續按摩，3小時後大媽女兒到場才把她送醫院，院方稱已錯過最佳治療時間。

大媽女兒指送院後診斷其母是腦梗死，即中風，以及神經根型頸椎病，她指中途店方派員出現過但連醫藥費也拒付，後來要報警處理，又坦言治療費用龐大，家中負擔不了，希望店方會負起相關責任。店方一度找護工到醫院照顧中風大媽，日前取消並拒再代交治療費用。

據悉為大媽按摩的為店方首席技師黃師傅，事後記者到養生店查詢，店方職員指當時為大媽服務的是男技師，正是因為大媽自己要求要力氣大的按摩師，大媽亦沒有說明自己有中風的病史。

黃師傅則指按右邊數分鐘後大媽說有點問題沒知覺了，又指曾遇車禍有些地方知覺不明顯，要求技師重一點去按，整個按摩也是正常流程，但大媽沒說曾中風。現時福田區衛生監督對涉事養生館進行調查， 店方拒作賠償稱會待司法鑑定。