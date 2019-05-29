印度女搭𨋢聽歌　耳機線被電梯門死纏遭斬首　無頭屍獨上4樓

戴耳機聽歌是十分常見的事，但一條耳機線隨時可以殺死人！印度一名女子於塑膠工廠上班，乘坐電梯時她一邊聽歌一邊低頭玩手機，加上她當時把頭伸出去，懷疑當耳機線被電梯門纏住，使她無法脫身，當場被電梯門斬首，頭顱留在地下，無頭屍獨上4樓，死狀十分恐怖，當地警方正在調查事件起因。

一名印度女工於工廠乘坐電梯時，懷疑被耳機線割頭致死。（資料圖片）

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印度女工搭電梯被斬首，網傳意外後她身首異處的狀況。（網上圖片）

事件發生於印度古吉拉特邦城市巴羅達（Vadodara），48歲的女工人Sushila Vishwakarma於周一（27日）早上8時許回到塑膠工廠上班，她完成地面的工作後，乘坐電梯前往4樓，其間發生這宗恐怖意外。

警方到場發現，女工的頭部仍然留在地面，身軀卻被電梯帶到4樓，意外後其頭部仍然戴着耳機，相信是用於播放手機音樂。警方懷疑，耳機線可能卡住了電梯的拉閘，因而導致意外，「這部電梯沒有頂，專門用於載貨，我們懷疑她當時正在用手機聽歌，同時將頭伸出電梯外，導致意外發生」。

女工身首異處，死狀恐怖。（GettyImages）

女工的遺體現時已經交還家屬進行儀式，警方將事件列作意外死亡處理，將會繼續調查電梯有沒有機件問題。

（Indian Express）