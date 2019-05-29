台孕婦遭奶奶禁食芒果：生出來黃黃的　網民：吃青椒成變形俠醫？

很多媽媽懷孕時都很辛苦，不但因體質不同，有些人會有「孕吐」的情況出現，甚至連吃甚麼都不能隨心所欲，要戒口，但有些對於飲食的觀念到底真有其事或純粹迷信？有位網友就提到自己目前懷孕中，然而關於飲食方面的習慣總會讓她在長輩中間非常為難，例如：

例1 ：我很喜歡吃白稀飯加醬油 奶奶就說：不要這樣吃，小孩生出來會黑黑的 例2 ：朋友從南部寄上來兩箱愛文芒果 奶奶就說：芒果，妳不要吃太多，小孩生出來會黃黃的

諸多說法讓她非常無奈，難道食物真的會影響小孩的膚色嗎？

難道黃種人嬰兒膚色特別黃，就是因為孕婦產前吃太多芒果嗎？圖為示意圖。（Getty Images／視覺中國）

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網友：以為小孩調色盤？

許多網友聽了都非常不能理解，因為按照這個邏輯，不就等於吃甚麼、小孩就會變成甚麼顏色嗎…

「以為小孩是調色盤喔？」、「吃青椒變成變形俠醫」、「透明奶茶不能喝，不然小孩生出來變透明」、「吃茄子不就兒子會長長的、會紫紫的是不是」、「那妳多吃些油好了，小孩子肯定會油油亮亮的」、「那你就把各種顏色的東西都吃一遍，沒生個彩虹的出來再抓去奶奶那興師問罪」

懷孕飲食禁忌百百種（編按：意即禁忌許多）

這也讓很多曾經懷孕的人深有同感，不只被提醒食物顏色會影響小孩膚色，連吃冰的、熱的都有很多限制

「還有不能吃冰、喝冰的飲料，對氣管不好，綠茶跟巧克力也不能吃，因為小孩生出來會很黑」、「你不要喝熱湯，小孩會燙傷，你不要吃冰，小孩會凍傷，懷孕就夠辛苦了，還一堆嘰嘰歪歪」、「我奶奶說我愛喝茶，所以生出來的baby膚色不會很白」、「我媽都叫我多吃火龍果跟櫻桃，這樣孩子才會紅潤」

小孩膚色跟飲食真的有直接的關聯嗎？圖為示意圖。（Getty Images／視覺中國）

看來吃甚麼會影響胎兒膚色的想法仍然深植很多人腦海裏啊～但有些早已生完小孩的媽媽也分享過往孕期進食經驗，聽起來小孩膚色跟飲食並沒有直接的關聯啊？

「我媽懷我姐跟我哥剛好相反，我姐喝牛奶吃珍珠粉、甚麼美白的都吃，結果出來黑肉底的，我哥反而是吃重鹹吃醬油出來結果白裏透紅…」、「我朋友的媽媽懷他的時候甚麼都禁忌，結果我朋友甚麼都過敏，後來生他妹妹時甚麼都吃，結果都不會過敏」、「我懷第二胎時，超愛吃巧克力，還被說小孩生出皮膚會黑黑的，結果第二胎皮膚是我們家最白的！」、「我除了微波跟罐頭泡麵跟醃漬品不吃，其他都吃，我兒白的跟甚麼一樣，我跟兒子手比一比，我沒特別黑喔，是他很白」

網友的兒子膚色非常白皙。（Facebook「爆廢公社」圖片）

「我家妹妹超白，我懷孕完全沒禁忌吃甚麼！膚色根本就是遺傳，因為我老公也很白」

亦有網友表示膚色根本就是遺傳。（Facebook「爆廢公社」圖片）

不過也有少數網友安慰原PO，因為某些食材容易導致過敏，所以或許奶奶也是好意，重要的是不要過量就好～

「加醬油比較怕家族性的高血壓引起妊娠高血壓，芒果其實就不要過量就好，任何東西過量都有害人體健康！」、「其實只要飲食均衡就好，芒果因爲是過敏原的一種，所以適量就好」、「懷孕甚麼都可以吃呀！禁忌的東西不要過量就好」、「懷孕很辛苦，隨自己的胃口吃，老一輩的關念沒有對與錯，但要注意均衡營養」、「應該是說吃甚麼都不要過量的意思，往好處想至少很關心她未來的孫子」、「奶奶也是關心妳（肚子裏的小孩）吃甚麼都好，只要別過量，營養均衡～」

說到底很多情況其實都是因人而異啦～畢竟生一個孩子懷胎十月還需要忍受很多不適，吃的方面大家就多給媽媽一點空間吧

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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