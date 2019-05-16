拖足18個鐘！迷信孕婦堅信出生時辰影響女兒命運　流乾羊水仍唔生

電視劇中，一旦孕婦「穿羊水」，伴侶及家人都會立即送她到醫院分娩，但現實中竟有孕婦流乾羊水仍拒絕產下胎兒。台灣有婦科醫生早前於一節目分享，指曾遇到一名極迷信的孕婦，堅信算命師傅稱女兒於3號出生才會有「公主命」，即使在預定剖腹產期兩日前已「穿羊水」仍不願分娩，甚至即時前往求助算命師傅。拖延18個鐘、連羊水也流乾後，孕婦終於答應進產房，最終女兒出生後要即時住進保溫箱。

一名台灣婦科醫生稱曾遇過超迷信孕婦，堅持等到算命師傅指定的時間才願意分娩，幾乎影響自己及胎兒安危。（示意圖，《BB來了》劇照）

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台灣婦產科醫生楊維真早前出席電視節目時分享工作經歷，指見過有孕婦因過度迷信，險些影響自己及初生女兒的安危。楊維真說，曾遇到一名孕婦非常相信風水命理，擇好日子時辰，打算於5月3日剖腹產女。不過早於5月1日她已「穿羊水」，送到醫院時，孕婦竟為了不影響女兒命運而拒絕分娩，甚至想拖至兩日後才產女，稱「我寶寶本來是3號已經算好是公主命，勞動節出生會很辛苦，我不要剖腹」。

該名孕婦即使羊水流乾仍不願進產房，甚至與丈夫駕車找算命師傅「求救」。（示意圖，資料圖片）

當時孕婦的羊水流過不停，體溫逐漸升高，而胎兒的心跳也不穩定，醫生只能不斷勸她盡快分娩，但孕婦仍然拒絕。直至當日下午1時許，當時已是穿羊水後12小時，孕婦即使羊水流乾仍不願進產房，甚至與丈夫駕車找算命師傅「求救」，數小時後才回到醫院，「她就說算命仙說要酉時出生，因為女寶寶要下午6點多，才會是什麼人緣好、有貴人運」。

由於該孕婦堅持要等到指定時間才自然分娩，醫生無奈之下只好一直監測她的情況，並為她注射抗生素控制不斷升高的體溫。等到6時許，即穿羊水後18小時，孕婦終願意進產房，醫護人員亦手腳俐落的幫她產下女兒，不過她一看到女兒時，竟稱「怎麼才6點13分？不行，不能把寶寶生出來」，反應令醫護人員非常愕然。

孕婦最終於穿羊水後約18小時才產下女兒，剛出生的女兒因太虛弱而要住進保溫箱。（示意圖，資料圖片）

原來孕婦分娩前找算命師傅時，對方曾說過生完的時間要6時16分才是最好，最終她堅持要待到16分才止血，而剛出生的女兒亦因太虛弱而要住進保溫箱。誇張的行徑令醫生大感無奈，直指「其實這些都是不必要的，最好依正常狀況，甚麼時候開（刀）就甚麼時候開（刀）」。