上水街市雞檔賤賣2幼犬　暖心外傭憂狗被吃　150元買下待領養

無牌賣狗一宗都嫌多！日前「香港流浪狗之家」發現上水有雞檔販賣幼犬，當時兩隻狗狗被困在狹窄兼骯髒的雞籠，組織創辦人Angela表示，其家傭途經街市時，因擔心狗狗會被吃掉，情急下以150元買下狗隻，並帶回家收養。目前狗狗健康情況良好，Angela稱希望不久有好心人收養牠們。

日前有外傭發現在上水街市一雞檔竟販賣2隻幼犬，牠們被困在狹窄兼骯髒的雞籠，狀甚可憐。（fb專頁「香港流浪狗之家」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

Facebook專頁「香港流浪狗之家」上周六（25日）發文，表示大約一個月前，在某雞檔發現有人販賣小狗作食材，兩隻幼犬被困在骯髒的小籠，上面更放有裝滿雞的雞籠，跟雞農議價後，便以150元買下狗狗，並改名為「阿嬌」及「阿Sa」。因當時情急，他們未有即時報警，亦擔心未必有足夠證據檢控。現時狗狗健康活潑，希望不久可以為牠們尋家，當中阿嬌是爬欄高手，不消兩分鐘，就可以從圍欄爬出來。組織承認今次做法有爭議性，曾考慮報警或求助傳媒，惟幾日後再到雞檔跟進，沒有發現雞檔有狗賣。

「香港流浪狗之家」創辦人Angela接受《香港01》訪問時表示，家中外傭姐姐在上水街市買雞時，發現兩隻年幼唐狗被困雞籠，檔中伯伯主動問道「要唔要（買狗）？100蚊1隻，150蚊兩隻」，外傭因擔心狗狗遭遇不測，遂馬上拍照及告訴Angela，並情急下以150元買下兩隻幼犬。

外傭將狗狗連雞籠帶回家後，Angela稱當時狗狗身上有雞屎、雞毛及大量蚤，亦傳出陣陣雞屎味，她即為牠們沖涼、消毒及隔離。經獸醫檢查後，發現狗狗營養不良、嚴重貧血及有牛蜱熱，幸目前健康情況良好。待狗狗6個月大時，便會帶牠們絕育，希望到時有好心人收養。

+ 22 + 21 + 20

Angela指事後曾聯絡愛護動物協會，希望對方跟進雞檔疑似非法賣狗，惟對方稱不會跟進，「佢話呢啲唔關佢哋事，叫我搵漁護署」，Angela因擔心報漁護署後，狗狗會被拿走做證物，故寧願先照顧好牠們，稍後替牠們找好主人。而Angela亦指在情急下，當時未有即時報警，不過由事發至今，她幾乎每日都到雞檔跟進，並無發現再有販賣狗狗的情況，她強調如再發現會即時報警。

「香港流浪狗之家」日前在facebook發文分享發現狗狗的經過。（fb專頁「香港流浪狗之家」截圖）

愛護動物協會回覆《香港01》查詢時表示，前日（27日）及昨日（28日）分別有收過市民查詢，指上水街市有雞販疑似無牌賣狗，惟對方未有提供詳細地址，愛協稱如涉及街上非法販賣動物，不是他們的服務範圍，愛協只能建議市民向執法機構如食環署等求助。愛協指收到市民查詢後，於昨日及今日曾派人到上水街市一帶查證，但都未有發現有人賣狗。

不少網民見狀怒斥雞檔無法無天，亦有人認為應報警處理，「今次賺到你錢，下次會繼續賣，之後仍會有更多小狗畀人食」，另有人希望能開名舉報，「令到犯法的人受到應有制裁」。

根據《公眾衞生（動物及禽鳥）（售賣及繁育）規例》，出售狗隻的人士必須領有適當的牌照或許可證。無適當牌照或許可證售賣動物，最高可被判罰款港幣 10 萬港元。同時，香港法律 167 章 A22 條第一及二節，任何人不得屠宰狗隻或貓隻作食物之用，亦不得售賣或使用或允許他人售賣；任何人違反上述法例，最高刑罰是罰款 5,000 元及監禁 6 個月。